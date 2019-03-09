好心住戶端來肉桂草湯　2保全喝下「強姦藥」昏睡遭洗劫

▲住戶端來摻強姦藥的肉桂草湯送2保全食用。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市板橋區一名楊姓男子3日偽裝成國光路某社區住戶，煮了一鍋「加料」肉桂草湯拿到警衛室，要請保全們食用暖身，保全們大意吃下肚後不久就昏睡，原來裡面摻了俗稱強姦藥的FM2，楊男見狀隨即洗劫3000元的財物後逃逸，警方獲報當天就在藏身處逮捕這名迷魂竊賊。

保全遭洗劫的社區去年才發生有住戶將女友分屍後，丟棄在社區的花圃，今年3月3日又傳事端。警方調查，當日凌晨近5時許接獲報案，指稱在國光路社區內有警衛喝了補湯後吃壞肚子，暈倒送醫治療；員警趕往現場處理時又二次接獲通報，報案人改稱疑似遭到下藥，警衛室內代收的停車場管理費3000元不翼而飛。

▼警衛亭內代收的3千停車場費遭竊走。（圖／記者陳豐德翻攝）



保全向警方供稱，當晚有一名男子自稱是開設園藝公司的社區住戶，到警衛室跟他們聊天，並端來一鍋「養身」的肉桂草湯讓他們暖暖身，但鄭姓保全喝了後不到20分鐘就昏睡在警衛室內，杜姓保全也在巡邏時睡在中庭椅子，直到另一名保全發現後趕緊他們送醫，所幸並無大礙。

警方調閱監視器後鎖定楊姓男子身分，當日下午3時許就在其住處埋伏逮人，並在房間內除芳發現楊嫌熬煮肉桂草湯的鍋子，及犯案用的保溫瓶、不明粉末夾鏈袋，竊得的3千元只花剩下1千；他向警方供稱因發現警衛室在代收停車費，當晚先在家煮補湯並摻FM2粉末，趁保全昏睡時盜取警衛室的金錢，全案訊後依法送辦。

▼警方在楊男家內發現燉煮補湯的鍋子。（圖／記者陳豐德翻攝）



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