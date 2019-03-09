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「人大台灣團」亮相　黃志賢批蘇貞昌「撈存在感」

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▲▼十三屆全國人大台灣代表團,台灣團,兩會,左至右，符之冠、黃志賢、陳軍。（圖／記者曾俊豪攝）

▲十三屆全國人大台灣代表團全體會議。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸第十三屆全國人民代表大會台灣代表團上午舉行全體會議，針對行政院長蘇貞昌的「掃帚戰鬥論」，代表團團長、全國台聯會長黃智賢抨擊，這是為了撈存在感，把台海和平、台灣同胞福祉推倒危險邊緣的表態；不負責任的危險言論，不是癡人說夢就是暗藏危險，證明民進黨當局是兩岸衝突製造者，台海和平破壞者。

黃志賢在回答記者提問時，做出上述回應。此外，針對「一國兩制」與「民主協商探討兩岸未來」，他提到，一國兩制是為了解決台灣問題而提出創造性構想，這是一種創新，沒有先例。1997年和1999年，根據香港和澳門實際情況，採用一國兩制方針解決港澳問題，而以一國兩制在港澳的成功來看，「兩岸統一後的選項中，一國兩制仍是最佳方案」。

他提到，民主協商是一種充分廣泛的民主，能促進兩岸社會各界交流、凝聚共識、幫助台灣社會各界參與兩岸關係和平發展，也是尊重台灣主流民意的體現。長期以來，提倡民主協商，寄希望於台灣人民，這是尊重台灣主流民意的展現。

黃志賢指出，台灣各階層都有表達統一的願望和權利，在堅持九二共識、反對台獨的基礎上，兩岸各政黨、各界別都可以推薦代表，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商。

他強調，兩岸一家親，兩岸同胞是一家人，家裡的事情由家裡人商量解決，如果不承認自己是家裡人，不認同自己是中國人，搞「兩個中國」、搞「一中一台」或「台灣獨立」等形形色色的台獨分裂圖謀行徑，「那就沒有協商的權利」。

中共中央總書記習近平今年初在《告台灣同胞書》40週年紀念會上提到，在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

▲▼十三屆全國人大台灣代表團團長、全國台聯會長黃志賢。（圖／記者曾俊豪攝）

▲十三屆全國人大台灣代表團團長、全國台聯會長黃志賢。（圖／記者曾俊豪攝）

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