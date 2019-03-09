陸修改個人稅法　栗戰書：8000萬人免繳所得稅

▲第十三屆全國人民代表大會第二次會議，栗戰書。（圖／翻攝自央視）

全國人大委員長栗戰書8日表示，為保障人民權益、增加收入，今年度將修改個人所得稅法、推進稅制改革、優化稅負結構，「稅改計算後，已有約8000萬人不需再繳納個人所得稅。今年特別，安排就業補助資金、現代職業教育質量提升計劃專項資金、困難群眾救助補助資金等補助，促使人民積極就業。」

他介紹，2019年年度目標有三，首先是抓緊制定修改深化市場化改革，擴大高水平開放急需的法律；第二，要加快推進民生、國家安全、知識產權保護、社會治理、生態文明建設等領域的立法，最後是落實稅收法定原則，完善國家機構有關法律制度。

他說，集中力量，落實中央確定的立法事項，是首要任務「包括審議民法典、制定刑法修正案、基本醫療衛生與健康促進法、房地產稅法、出口管制法等，都要加緊工作，確保如期完成。」

▼大陸全國政協第十三屆第二次會議，栗戰書。（圖／翻攝自央視）

他提到，去年全國人大常委會制定法律8條，修改法律47條，通過有關法律問題和重大問題的決定9次，「法治是最好的營商環境，本次會議審議的外商投資法草案，將全面反映我國改革開放的新理念。」

▼8000萬民眾免繳所得稅，（圖／CFP）

他表示，在保障人民增加收入方面，已修訂新制個人所得稅法，「優化賦稅結構後，約8000萬納稅人獲得減稅這樣直接的收入增加，基本民生保障大大加強，也是間接增加了居民收入。」此外，他聲明，今年政府工作報告中首次把就業補助政策放在優先位置，「我們這次特別安排就業補助資金、現代職業教育質量提升計劃專項資金、困難群眾救助補助資金等補助，促使人民積極就業。」