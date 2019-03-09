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中美貿易戰一年　談判副代表王受文：已在重要問題取得實質性進展

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▲▼國際貿易談判副代表王受文。兩會，中美貿易，人大。（圖／新華社）

▲國際貿易談判副代表王受文。（圖／新華社）

記者丘秝榕、曾俊豪／台北、北京聯合報導

中美經貿摩擦已經持續一年，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文9日指出，「雙方經貿團隊已經舉行了三輪高級別磋商，這些磋商可以說在一些重要問題上都取得了實質性進展」，雙方經貿團隊現正全力溝通，按照兩國元首確立的原則和方向，達成協議，取消所有相互加徵的關稅，「使中美雙邊貿易能夠回到正常的軌道上來」。

大陸全國人大會議9日在梅地亞中心舉行3場記者會，10:30請商務部部長鐘山、副部長兼國際貿易談判副代表王受文、副部長錢克明出席，針對未來商業發展相關問題，接受媒體提問。政協會議也將於9日上午舉行小組會議，討論外商投資法草案，下午舉行第二次全體會議，由委員進行大會發言。

▲▼9日十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行記者會，商務部部長鐘山等回答記者提問。（圖／新華社）

▲人大會議新聞中心9日舉行記者會，由商務部長鐘山等回答記者提問。（圖／新華社）

記者會中，鐘山表示，2018年「外貿形勢是非常複雜嚴峻，不確定、不穩定因素很多」，不過，2018年中國外貿進出口總值卻創歷史新高，達到4.62萬億美元，全年外貿增量就達到5100多億美元，貿易增量相當於全球第二十大貿易國全年的總量。

有關中美談判「取消關稅」的議題，王受文指出，「相互加徵關稅對任何方面都沒有好處」，「從美國最近兩天公佈的統計數字可以看到，美國對全球的出口增長了7%以上，但是對中國的出口卻下降了7%。今年1、2月份的統計數字也表明，我們同美國的進出口貿易下降了19.9%。所以，相互加徵關稅可以說對工人不利、農民不利、出口企業不利、製造企業不利，它損害了投資者的信心，減緩了企業做出投資決策。可以說，相互加徵關稅，損害了美國的利益，損害了中國的利益，損害了世界的利益」。

▲▼劉鶴率領中方代表團抵達白宮艾森豪威爾行政大樓，進行新一輪中美貿易磋商。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美貿易磋商，代表團會談情況。（圖／達志影像／美聯社）

在2018年12月1日，中美兩國元首於阿根廷達成共識，將共同取消相互加徵的額外關稅，且停止增加新的關稅。王受文表示，兩國經貿團隊正在全力落實這項共識，「在3個多月時間內，雙方經貿團隊已經舉行了三輪高級別磋商，這些磋商可以說在一些重要問題上都取得了實質性進展」，未來將「取消所有相互加徵的關稅，使中美雙邊貿易能夠回到正常的軌道上來」。

有關下一步中美經貿磋商會如何發展，王受文說，「我感覺是有希望的」，中美元首已達成共識，雙方經貿磋商團隊也在全力落實，日以繼夜的溝通磋商文本；最重要的是，「中美達成一個互利雙贏的協議，符合美國的利益，符合中國的利益，符合世界的期待」。

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關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大,鐘山,商務部,外貿

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