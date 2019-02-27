保險業大超車銀行全年4407件申訴案　保戶怨：業務員說的和保單大不同

▲財團法人金融消費評議中心。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

最新統計資料出爐，去年一整年保險業的4,407件申訴案仍遠高於銀行、證券期貨等金融業，占全部金融業5,240件的84%，也難怪金管會主委顧立雄多次與產壽險業者會面時，一再提醒拓展業務資產同時，也要做好公平待客服務，降低申訴率也是今年考核保險業者的重點。

財團法人金融消費評議中心為金管會經費補助的一個單位，專門免費為民眾處理保險、銀行、證券期貨業等的消費申訴案，根據最新公布去年第4季10~12月共收到1,777申訴案件來看，其中保險業就占了1,444件居冠。

而去年第1季累計到第4季共收到5,240件申訴案，其中保險業有4,407件，銀行業有638件，證券期貨業計有188件申訴案，電子票證業計有7件。

單看第4季共收到的1,777件申訴案件，其中528件申請評議，也就是進到由評議中心委員審核認定案件的數量，譬如說要判定到底是民眾有理、還是業者應該退錢理賠？約占了3成，而其他的7成可能在第一階段民眾提出申訴、業者書面回覆時，遂已達成和解或是改走法院訴訟，就沒有再進到評議中心的第二階段審理認定結果。

而第4季中，保險業計有1,444件（81.3％）申訴案件及449件（85％）申請評議案件；銀行業計有289件（16.3％）申訴案件及62件（12％）申請評議案件；證券期貨業計有41件（2.3％）申訴案件及17件（3％）申請評議案件；電子票證業計有3件（0.1％）申訴案件。



各金融業別第4季申訴、評議主要爭議類型

壽險業部分，理賠案件以「手術認定」為主，非理賠案件為「業務招攬爭議」。

產險業部分，理賠案件以「理賠金額認定」為主，非理賠案件為「續保爭議」。

保險輔助人（指保險經紀人、保險代理人公司等）非理賠案件以「業務招攬爭議」為主。

銀行業仍以「違反金融產品條件或風險說明爭議」為主。證期業主要為「保證金追繳平倉」。

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