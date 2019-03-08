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蝦皮驚見小綠綠學測祕笈狂賣400多本　網看了跪拜強大又超值

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蝦皮拍賣驚見小綠綠學測祕笈（圖／翻攝自爆笑公社）

▲網友逛蝦皮賣場時，意外發現有人在賣北一女的學測筆記，讓她直呼「什麼都能賣耶！！！好強大喔」。（圖／翻攝自爆笑公社）

記者洪菱鞠／台北報導

好奇學霸都是怎麼做筆記的嗎？找不到人借來看沒關係，拍賣網站也有在賣學測筆記！有網友在逛蝦皮賣場時，意外發現有人在賣「北一女學姊－學測筆記－自然科」，一本售價490元，已賣出456件，原PO把圖片截下來分享到臉書《爆笑公社》後，立刻吸引一票網友按讚留言，就有人說要是早一點認識這平台，現在應該台大畢業了。

蝦皮拍賣驚見小綠綠學測祕笈（圖／翻攝自爆笑公社）

▲這本學測筆記上架後，已賣出456件。（圖／翻攝自爆笑公社）

從原PO分享的照片可以看到，這本有著精華內容的「北一女學姊－學測筆記－自然科」，不僅字跡工整、圖文並茂，做筆記的人還很細心的使用不同顏色的筆標示重點，既詳細又能幫助快速理解，因此在拍賣上很受歡迎，售後有多達282人給予5顆星評價，這也讓原PO看了感到訝異，忍不住讚嘆「真的是.....什麼都能賣耶！！！好強大喔」。

許多網友看到貼文點進照片一看，紛紛蓋樓留言回應，「我都想跪拜了」、「這個真的很強大ㄟ⋯⋯」、「真的有用過，你就會發現超值」、「雖然已經不用考試了 但看了想買回家珍藏欸！也太漂亮！！」、「感覺很詳細耶 如果我要考學測的話應該會買」、「要是我早點認識蝦皮 我現在應該台大畢業了」，另有人認為如果賣的是原版，手寫490元根本超值、太便宜了，整本都是手繪筆記的話，就算賣4,900元都有價值。

蝦皮驚見筆記拍賣（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲除了北一女的學測筆記，網站上還能找到各類考科、科目筆記。（圖／翻攝自蝦皮購物）

除了自然科學測筆記，直接到蝦皮購物網站搜尋「筆記」，其實還可以買到北一女完整歷史地理學測指考筆記（社會科），且細分為地理、歷史等科目，另外也有各類考科，像是淡江大學轉學考106年正取生上榜筆記、高普考人事行政電子檔筆記，該類別品項數多達上百件，價格從最低50元到千元起跳都有，且買氣不俗，而依蝦皮觀察，其中以「北一女學姐」唯美的字跡及精緻清晰圖片最受網友青睞。

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關鍵字：蝦皮,學霸,北一女,學測筆記,筆記,拍賣

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