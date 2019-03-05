電商女王戰！8大網購特推30樣女人必敗商品　爽爽買省最大

▲38婦女節即將到來，網購業者以寵愛女人為主打，近期陸續推出了女王購物節，祭出女性們必敗商品。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆年後首波電商購物節搶攻美麗商機，各大網購平台紛紛打起「女王大戰」，迎接即將到來的38婦女節，精選彩妝保養、面膜、香氛、國際品牌精品等商品，不僅以女性為主要考量，更祭出超殺價格，在周年慶來臨前，就可以便宜先搶一波。《ETtoday新聞雲》特別整理8大電商推薦必買30件商品，搭配站上折扣、購物好康、刷卡優惠，買下來省很大。

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▲DeMon 冷淬面膜3盒組。（圖／東森購物提供）

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▲Gelovery 六秒瞬效膠囊面膜。（圖／樂天市場提供）

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▲Estee Lauder 雅詩蘭黛 Pro極速緊緻肌密全能精華50ml+特潤家族修護明星組。（圖／friDay購物提供）

松果購物「38女王購物節」於3/6～3/12展開，全站超過16萬件商品單筆滿800現折100、滿1600折200、滿2400折300，針對女性商品需求另祭出限時限量快搶38折，部分品項加碼滿38元多一件，亦首度祭出滿額抽999.9金條等大獎。

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