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電商女王戰！8大網購特推30樣女人必敗商品　爽爽買省最大

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▲▼購物,買東西,網購,失心瘋,血拚,正妹。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲38婦女節即將到來，網購業者以寵愛女人為主打，近期陸續推出了女王購物節，祭出女性們必敗商品。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆年後首波電商購物節搶攻美麗商機，各大網購平台紛紛打起「女王大戰」，迎接即將到來的38婦女節，精選彩妝保養、面膜、香氛、國際品牌精品等商品，不僅以女性為主要考量，更祭出超殺價格，在周年慶來臨前，就可以便宜先搶一波。《ETtoday新聞雲》特別整理8大電商推薦必買30件商品，搭配站上折扣、購物好康、刷卡優惠，買下來省很大。

東森購物網「女神購物節」，凡美妝保健、日用婦幼、服飾鞋包內衣館消費累積滿2,000元，登記送400東森幣，全館消費滿3件且達3,800登記送200提貨券，最高現省1,100元，至3/11上午10:00止，銀行卡友最高回饋10%，萊爾富取件即可以12元加價購光泉米漿，APP首購登記送100元東森幣。
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迎接38婦女節，網購業者推薦女性必買人氣夯品（圖／業者提供）

▲DeMon 冷淬面膜3盒組。（圖／東森購物提供）

PChome24h購物祭出全站女力夯品最低下殺1折起、限時狂撒84折折價券、ShopBack現金返利2%、PChome Prime聯名卡最高回饋上看17%，檔期至3/15止。
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MICHAEL KORS全場37折起
嬌聯五大品牌全場5折起
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蝦皮購物於3/5～3/8強打「L'Oréal超級品牌日」，巴黎萊雅L'Oréal Paris、媚比琳Maybelline、NYX Professional Makeup 3大美妝旗艦店推出眾多精選商品優惠3折起，消費滿999元再抽Dyson吹風機。
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N.Y.X. 專業後台12色眼影盤加贈棉花糖柔霧唇釉與化妝包，原價1,500元，折後價730元
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樂天市場精選站上超人氣商品，即日起至3/31止加碼推出全站消費滿3,000元，點數最高回饋15%，額外限定樂天市場APP消費滿千折百元。
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Gelovery六秒瞬效膠囊面膜，原價600元、特價380元
OLAY微磁面膜緊緻系列，原價862元、特價759元
ReFa S CARAT白金美容滾輪，原價5,839元、特價4,999元
高絲雪肌精x迪士尼米奇化妝水，售價1,399元

迎接38婦女節，網購業者推薦女性必買人氣夯品（圖／業者提供）

▲Gelovery 六秒瞬效膠囊面膜。（圖／樂天市場提供）

friDay購物推出2019春季化妝品節，即日起至3/31止，雅詩蘭黛、SK-II、蘭蔻、DARPHIN、BIOTHERM、BOBBI BROWN、植村秀、倩碧等8大品牌商品限時88折，新品與暢銷單品同享此優惠；活動期間天天送11,350元折價券，HAPPY GO滿額最高點數6倍送，此外，凡下單滿500元即可參加抽獎，頭獎為World Gym一年會籍，另再抽10萬元f幣。
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雅詩蘭黛Pro極速緊緻肌密全能精華50ml加贈特潤家族修護明星組，原價4,300元、特價3,784元
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迎接38婦女節，網購業者推薦女性必買人氣夯品（圖／業者提供）

▲Estee Lauder 雅詩蘭黛 Pro極速緊緻肌密全能精華50ml+特潤家族修護明星組。（圖／friDay購物提供）

松果購物「38女王購物節」於3/6～3/12展開，全站超過16萬件商品單筆滿800現折100、滿1600折200、滿2400折300，針對女性商品需求另祭出限時限量快搶38折，部分品項加碼滿38元多一件，亦首度祭出滿額抽999.9金條等大獎。
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Sesedior 燕窩美白潤澤青春露120ml 2入，原價1,000元、特價399元，3/6 12:00開賣
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O'beauty奧緹 磁石T字美容棒，原價1,280元，特價299元，3/7 12:00開賣

愛合購「38幸福女人節」主打甜點蛋糕、家電廚具及保養洗沐用品3大專區，商品全面3折起，凡購買專區商品輸入指定折扣碼，可再打85折起；3/8前下單登記訂單編號，再抽最高3800元紅利，紅利1元等於現金1元，可於日後購物折抵消費。
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德國米徠 13公升蒸氣烤箱，原價3,680元、團購價1,680元免運，輸折扣碼「life38」再94折，折後最低1,580元
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生活市集3/5～3/11推出「3.8女王節」，活動專區全面下殺最低1折起，同時祭出全站免運再享1%集集點回饋、7-ELEVEN取貨雙重送、銀行刷卡滿額送百元刷卡金等好康優惠，另主打「女王下單我買單」，活動期間每日抽出一名幸運女王可獲100%集集點回饋。
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