恬品軒欠罰款292萬元　200份糕點7折拍賣！1小時搶光

▲ 恬品軒到行政執行署新北分署設櫃拍賣蛋糕抵債。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

知名糕點業者「恬品軒」為了償還積欠國庫的292萬元，5日在行政執行署新北分署開設臨時櫃，以7折價販售自家糕點抵繳欠款，結果準備了近200份糕點，不到1小時就被民眾搶購一空，抵債2萬多元，新北分署表示，將要求業者下個月增加品項販售，以求及早追討全部欠款。

在多家百貨公司設有專櫃的「恬品軒」以色彩多樣的法式馬卡龍點心聞名，一名女子慕名登門求職時，因回答主管說想要懷孕生子，結果未獲錄許，被依《性別工作平等法》開罰15萬元，加上欠繳勞健保費，共欠國庫292萬多元面臨追討。

剛好行政執行署每月定期舉行全國拍賣會，新北分署協調恬品軒製作長條切片蛋糕、靜岡抹茶卷及馬卡龍等招牌商品，搬到拍賣會場以7折販售，以抹茶卷官網售價每條350元為例，打7折剩245元；一盒6個馬卡龍原價399，拍賣價為280元。

▲▼業者準備的蛋糕、馬卡龍不到1小時賣光，開放民眾現場排隊預購。（圖／記者劉昌松翻攝）

結果5日拍賣現場吸引大批人潮排隊，還有人一口氣就買了10條蛋糕，194份糕點不到1小時被搶購一空，進帳22640元，業者馬上開放民眾現場預購，收入也會用來償還罰款欠債，新北分署表示，下次（4月2日）的拍賣會，將會要求業者增加更多糕點品項，以求盡早追償欠款。

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