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母校變成「大富翁」地圖　3玩家激戰40回合比成績

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▲▼南方科技大學「大富翁」遊戲畫面。（圖／梨視頻）

▲南方科技大學「大富翁」遊戲畫面。（圖／梨視頻）

大陸中心／綜合報導

廣東三名南方科技大學計算機系學霸日前把母校做成「大富翁」遊戲地圖。遊戲創辦人表示，規則就像大學生活，「4年制，每10回合為1年，每年結束後會根據玩家的健康值、智力值、學分和金錢，加權計算出分數。」

遊戲創辦人之一歐陽弈成介紹，這是南方科技大學2018-2019學年秋季學期的課程「面相對象分析與設計」。他表示，「大富翁」是題目之一，就像半命題作文，內容的部份讓大家自由發揮。

▼南方科技大學「大富翁」登陸畫面。（圖／梨視頻）

▲▼南方科技大學「大富翁」遊戲畫面。（圖／梨視頻）

他說，這款「南方科技大學大富翁」支持3位玩家網路連線，「就像鬥地主遊戲一樣，3個人可以開一個小房間，在房間內開始遊戲後就會進入以學校為原型的地圖。我們學校校區分為好幾部分，所以游戲中也有好幾種地圖。」

他表示，遊戲模式比照校園生活的模式，依時間軸進行，最後按照健康、學分等成績計算分數，「模仿大學生活4年制，每10回合為1年，每年結束後會根據玩家的健康值、智力值、學分和金錢，加權計算出分數。40回合後，會進行最終計算，選出贏家。」

▲▼南方科技大學「大富翁」遊戲畫面。（圖／梨視頻）

▲南方科技大學「大富翁」遊戲畫面。（圖／梨視頻）

課程主要講師之一張煜群助理教授說明，大富翁遊戲是課程的結課目標，「我當時給同學們布置了好幾種設計的選擇，有4個選擇是網頁設計，還有2個是遊戲設計，遊戲設計都要求結合南方科技大學的元素。」

「歐陽他們那組是完成度最好的，從學校元素的融合，到遊戲規則，再到運行的流暢程度，都很不錯。我們在校內通過系裡的官方社群進行推廣，反響挺不錯的。」

歐陽弈成提到，在製作過程中，只是當作課程作業，沒想到會引發熱烈回響，「我們開發的時候沒有想過要去推廣，只是當課程作業在做。我是喜歡遊戲開發的，畢業后如果有機會，將考慮從事相關的職業。」

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關鍵字：大富翁,鬥地主,學霸,遊戲,計算機

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