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貧困資優生曬「寒假作息表」...網友全跪了：會不會太狠？

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▲在前往考試會場的路上，候車期間朱政也不忘讀書 。（圖／翻攝自6parker討論區）

大陸中心／綜合報導

學霸到底是怎麼養成的？武漢有一名高二生「學霸」，不僅在校成績優異，甚至還拿過全國高中數學聯賽第一名，近日他曝光在寒假期間「超嚴酷」的作息表，讓網友們看完都佩服不已，甚至有人心疼的表示「這樣做會不會對自己太狠了？」

據《武漢晚報》報導，目前就讀於武漢第十一中學的朱政，僅管家境並不富裕，父母也沒時間顧及他的課業，但他總是自動自發的學習。在學校的安排下住進免費宿舍，7人共用一間房，朱政為了不打擾室友休息，總會在晚上坐在宿舍前的樓梯上，在路燈的光下讀書直到深夜，也因為這樣的認真，他在校成績名列前茅，在去年9月參加全國高中數學聯賽時，就拿下第一名。

▲教室，讀書，上學，課業，學生。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

家境不富裕的朱政想透過讀書站上頂尖的舞台。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

在去年11月，朱政在校方的推薦下，又報考了清華丘成桐英才班的選拔考試。第十一中學校長陶勇提到，因為朱政的家庭背景，無法負擔來往的交通費用，「我們希望望能盡最大的努力來成全這個孩子，讓他至少有機會去其他地方看看，於是校方決定替他支付這筆費用，並特別安排班導湯彥平和數學老師蘇敏起陪朱政一起去北京應試。」

數學老師蘇敏心疼地提到，當時她發現，所有來參加考試的學生中，只有朱政一人穿著校服，其他人都是身著便服，但朱政卻靦腆地對她說，「只有站上頂尖的舞台，才能進一步明確方向。穿什麼衣服都不重要，校服就挺好了，因為到北京參加這樣國際性考試的機會實在太寶貴了。」另外，因為學費相當昂貴，朱政也不想為父母增加負擔，竟然還曾對父母說「這一年我都不買新衣服了，唯一想要的就是做好自己手邊的每件事情，走穩每一步。」


▲ 朱政的寒假作息時間表相當縝密嚴謹。（圖／翻攝自6parker討論區）

不過，由於這次考試的招收人數僅有15人，現場又高手雲集，朱政最終以些微差距遺憾錯失資格。為了將自己的弱點補足，他決定用手寫下一份「狠強」寒假作息表，督促自己每天早上6點40分就起床，上課、預習、自習及複習，一路念書直到晚間11點50分才休息，甚至連到過年期間也不例外，前往親戚家拜年之餘，他就會拿起書本學習。

「人生沒有寒暑假，不是成功來得不夠快，而是對自己不夠狠。」、「鬆弛的琴弦彈不出時代的強音！」、「自律者，自強也」、「堅持才能使計畫有意義」，朱政在作息表上寫下一句句標語，隨時勉勵、警惕自己。除此之外，他更叮囑自己「千萬不能碰手機」。

對於朱政的這份作息時間表，網友們則是看法兩極，一部分對他堅持、勤奮又刻苦的學習精神和態度給予讚揚和鼓勵，但也有一部分則認為，這樣的學習方法和作息時間並不適用於每一個人，更何況人生的道路很漫長，身體才是最重要的，希望朱政在勤奮學習之餘，也能安排至少半個小時的運動時間來緩衝。

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關鍵字：大陸,朱政,學霸,作息時間表,武漢

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