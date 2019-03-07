馬化騰反超馬雲成「最富」　百度李彥宏、順豐王衛掉出富豪前十

▲ 馬化騰（左）馬雲（右）。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

美國財經雜誌《富比士》（Forbes）5日公布2019年全球富豪榜，其中，騰訊創始人兼總裁馬化騰是唯一躋身前20的大陸富豪，身價388億美元，反超阿里巴巴董事局主席馬雲，成為大陸首富。此外，百度CEO李彥宏和順豐快遞的王衛跌出大陸富豪前十，由字節跳動的張一鳴和拼多多的黃崢「上位」。

在《富比士》2019年全球富豪榜中，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）以1310億美元身家連續第二年蟬聯榜首，比去年增加190億美元，接著是比爾．蓋茲（Bill Gates）的965億美元和股神巴菲特（Warren Buffett）的825億美元。

從榜單中可以看到，億萬富豪的數量和他們的財富都出現萎縮，今年有2153人的身家達到10億美元，躋身億萬富豪排行榜，人數比去年的2208人有所下滑。富豪們的總身價為8.7萬億美元，也低於去年的9.1萬億美元。

▲2019年大陸富豪排名。（圖／富比士官網）

在大陸方面，馬化騰是唯一躋身前20的大陸富豪，身價388億美元，反超馬雲。據悉，目前微信已經有10億用戶，騰訊旗下的騰訊音樂已於去年在紐約交易所上市。馬雲則以373億美元身價排名第21，接著是恆大集團的許家印，以身價362億美元排名第22，位列大陸第三。

此外， 萬達集團王健林、碧桂園楊惠妍、美的何享健、字節跳動張一鳴、網易丁磊、吉利汽車李書福和拼多多黃崢瓜分大陸上榜富豪前10個座次中的後7個。順豐快遞的王衛，百度的李彥宏則跌出大陸富豪排名前十，由張一鳴和黃崢取代。

▲大陸電子商務「拼多多」創辦人黃崢（Colin Huang） 。（圖／翻攝自澎博）

值得一提的是， 拼多多的黃崢首次上榜 ，排名94位，為本次全球新入億萬富豪中排名最靠前的，超越了百度的李彥宏和小米集團雷軍 。

從去年10月25日到2019年3月5日，阿里巴巴和騰訊的股票均獲得超過20%的漲幅。儘管兩人的財富總額還是增長的，馬雲從346億美元漲到373億美元，馬化騰從當時的328億美元上漲至388億美元，但馬化騰增幅更大，超越了馬雲。整體而言，此次大陸上榜的富豪人數為 324名。

▼歷年大陸上榜人數。（圖／富比士官網）

