清新妹做紙燈「一盞36萬」　作品連馬雲也佩服：未來希望

▲ 溫秋雯從小喜歡剪紙，漸漸培養出紙雕天賦 。（圖／翻攝自微博／冷浸smallD）

大陸中心／綜合報導

要找到一份符合自己興趣的工作並不容易，但貴州一名32歲正妹溫秋雯卻靠著創意與精湛手藝將自己的愛好變的廣為人知。從小就喜歡在阿嬤家用紙張剪剪貼貼的她，慢慢發掘出自己對紙雕的天賦，在接手一件又一件的紙藝設計後聲名大噪。而她這些做工精細又夢幻的作品，除了受到專家賞識以高價收購外，就連馬雲也都被吸引，還專程前往她的展區打卡。

根據中國新聞網報導，氣質清新的溫秋雯從小就喜歡拿白紙做一些小玩具，在其他同齡孩子還只會摺紙船、紙飛機時，她已經能做出一間精緻的紙樓房來。由於她手藝精湛又創意十足，國中代表學校參賽就拿下第一名的佳績。

大學時，溫秋雯順利錄取上華南師範大學油畫系，在一次偶然的機會下，她為了幫一名服裝設計系的朋友製作服裝，第一次嘗試了大型的紙雕作品，也由於作品受到了不錯的迴響，讓她決定開始自己紙藝創作的道路。

▲ 溫秋雯畢業後成立個人工作室， 接手許多大型的紙藝設計案子。（圖／翻攝自微博／冷浸smallD）



畢業後，溫秋雯成立了自己的工作室，專心投入紙雕作品創作，開始接手更多大型的紙藝設計案子，她的技藝越磨越精湛，作品也融入更多元素，兼具藝術感、故事性、個人風格與溫度。其中，一盞名為「少女南獅3號」、長達2.6公尺、寬1.6公尺、高2.4公尺的傳統獅子紙燈，在廣州奇點藝術節上成為全場焦點，不但接獲各種展覽的邀約，還登上時尚雜誌，最後更被一位私人收藏家以8萬人民幣（約新台幣36萬元）的價格買去，收藏在美術館裡。

▲ 溫秋雯的作品「少女南獅」在藝術節一砲而紅，更有收藏家以8萬人民幣買下。（圖／翻攝自微博／冷浸smallD）

在2018年的「淘寶造物節」上，溫秋雯一組華麗又細膩的紙雕魚燈作品再度驚艷全場，甚至連經過的的馬雲都忍不住停下腳步，大讚 「這些魚燈看起來很獨特啊！誰說中國製造沒有希望，只是因為創意不夠。誰說現在的年輕人不努力，他們的作品讓人看到未來的希望。」

溫秋雯透露，自己想透過這些簡單的紙張，作為想像與表達之間的載體，來傳達自己內心對於創作的騷動。當然，自己也曾有過缺乏靈感的時候，也曾感到焦慮，「以前常聽身邊朋友抱怨說壓力好大，不想工作了，要回家追逐夢想」，他們肯定沒想過，如果創造不出東西時，那樣的壓力反而更大。」，也許作過程艱辛，但她仍希望，能夠用自己的創意，結合傳統的紙雕藝術，讓傳統技藝能夠繼續流傳，受到更多人的關注。

▼ 馬雲在2018「淘寶造物節」上對溫秋雯的紙雕作品讚譽有加。（圖／翻攝自微博／淘寶）