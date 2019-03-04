世界最高「滴水觀音像」…轟一聲變殘垣！　費5年斥資7800萬才建成

▲平山沕沕水景區內的滴水觀音像。（圖／翻攝自石家莊發布）

大陸中心／綜合報導

河北省當局上月以爆破的方式，將當地一座世界最高的摩崖石刻立式「滴水觀音像」爆破炸毀，目前只剩下殘垣。由於該觀音像在逢年過節時，總是吸引數萬名遊客前來參拜，有媒體猜測，此舉恐讓大陸當局不開心。其實這樣的「立像、造佛」，近年來早就被大陸官方盯上，不僅建造費用需耗巨資，後期的維護支出也是一筆龐大費用。

綜合媒體報導，河北石家莊的這座觀音像高達57.9公尺，坐落在石家莊平山縣皇安寺後殿之上，是當今世界上最高的摩崖石刻立式觀音像。皇安寺所在的沕沕水生態風景區不僅是大陸「國家4A級景區」，也是「河北省重點文物保護單位」。

▲高57.9公尺的滴水觀音像。（圖／翻攝自河北翰鼎雕塑集團官網；平山縣旅遊局微信）

據網路公開資料顯示，皇安寺位於沕沕水景區內黃安村槐樹谷內，規劃面積7807畝，總體佈局為「一像一寺一帶一園」。景區內的依山觀音像，是在正面山體依山雕刻而成，高57.9公尺，為大陸國內最高。據悉，該觀音像共費時近5年才建成，斥資約1700萬人民幣（約新台幣7814萬元）。

大陸當局近年來整治佛道商業化，紛紛整治各地宗教場所，一些大型的露天佛紛遭拆毀或封蓋。其實不只大陸，各地對於大型佛像的興建都存在著正反雜音，澎湖白沙大倉媽祖文化園區已停建4年，是否續建都各有支持者擁護，目前正待公聽會及民調結果做決定。

▲滴水觀音像遭炸毀。（圖／翻攝自YouTube）

另一個處處可見大型雕像的地方，就是馬其頓首都史高比耶。儘管今日的馬其頓比不上亞歷山大時期風光，但街上除了咖啡廳、商店外，進到大廣場還可看到亞歷山大大帝騎馬雕像、亞歷山大父親及亞歷山大母親的雕像，整個城市矗立著巨大的雕像跟噴水池，金光閃閃。