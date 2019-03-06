iPhone陸售價再度大跌　XS系列「最高降7819元」

▲蘋果於今年春節前後，在大陸展開大規模促銷。圖為 iPhone XS 手機。（圖／記者洪聖壹攝）

大陸中心／綜合報導

蘋果公司（Apple）去年9月一口氣推出3款新機，不過規格卻被部分果粉稱「了無新意」，連帶衝擊蘋果股價與相關供應鏈的營運，蘋果也罕見地降價求售。繼日前iPhone 8、iPhone 8 plus 和 iPhone XR 大幅降價促銷後，iPhone XS 系列也在5日也加入降價促銷行列，最大降幅達1700元人民幣（約新台幣7819元，下同）。

綜合陸媒報導，蘇寧手機5日在官方微博表示，「蘇寧易購以及蘇寧易購天貓旗艦店即日起率先下調 iPhone XS 產品售價，力度最高達1000元。」

▲iPhone手機在大陸電商平台直降1000至1700元人民幣。（圖／翻攝自微博）

從蘇寧官網可見，iPhone XS 系列產品參加「換新節」限量下單促銷，其中 iPhone XS 256G 版本入手價僅需8688元人民幣（約新台幣39960元），較蘋果官網10099元（約新台幣46449元）的價格便宜1411元；iPhone XS Max 64G 版也只要7988元人民幣，比蘋果官網原價下降了1611元；iPhone XS Max 256G版本到手價9388元人民幣，較蘋果官網便宜1611元。

蘇寧宣布調降iPhone手機售價後，另一電商平台京東也宣布，將對 iPhone XS 系列售價進行調整。其中，iPhone XS Max 較蘋果官網價最高直降1700元（約新台幣7819元）。

實際進到京東官網，可以看到京東目前祭出 iPhone XS 搶券7399元起限時特惠，較蘋果官網價格下降了1300元；iPhone XS Max 搶券價最低只要7999元（36790元），較蘋果官網降價了1600元；至於 iPhone XS Max 512G，則較蘋果官網降幅高達1700元，只需要11099元人民幣（約新台幣51048元）即可入手。