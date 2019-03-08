華為控美政府入侵伺服器　環時：盼透過訴訟「贏得西方更多人心」

▲華為7日召開記者會狀告美國政府。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

大陸電信巨擘華為技術公司昨（7）日宣布，已向美國聯邦法院提起訴訟，決定起訴美國政府。華為輪值董事長郭平更在記者會中表示，有證據顯示，美國政府涉嫌入侵華為的伺服器。對此，中共人民日報旗下的《環球時報》7日發表評論稱，華為此舉是正義的絕地反擊，「華為能不能贏得這場訴訟很難說，但它一定能夠通過這場訴訟贏得西方的更多人心。」

▲華為輪值董事長郭平。（圖／達志影像／美聯社）

華為7日上午在深圳總部舉行記者會，美聯社、路透社、英國廣播公司（BBC）等外媒均受邀出席。華為輪值董事長郭平在會上以英文表示，「30年來，我們在安全方面保持良好記錄」、「華為沒有也從不安裝後門，我們也永遠不會允許其他人在我們的設備中安裝後門。」

郭平在談話中也提到，美國政府曾駭入華為伺服器，並竊取公司的大量電子郵件及原始程式碼，但都沒有找到華為會危害美國網路安全的直接證據。

對此，大陸《環球時報》7日發表評論表示，這是華為受到美國變本加厲打壓和迫害之後做出的絕地反擊，華為顯然做了充分準備，從美國政府違憲的角度打響與美國的這場法律戰。

▲華為手機的資安問題讓西方國家擔憂。（圖／CFP）

評論也說，「只要華為能夠證明它的設備確實先進、乾淨，而且它為了打消人們的疑慮盡了最大努力，那麼這場官司如果它贏了，是美國政府的失敗，如果它輸了，是美國司法體系的威信掃地；換句話說，華為能不能贏得這場訴訟很難說，但它一定能夠通過這場訴訟贏得西方的更多人心。」

評論強調，美國是全球科技最發達的國家，也是西方法律體系的最大堡壘，但美國決非完美的西方榜樣，出於集體自私而保護落後，將地緣政治利益置於科學和市場規律之上，這樣的事情正圍繞對華為的打壓而瘋狂發酵。評論最後稱，「這是驗證美式司法獨立究竟如何自我定義的時候，人們將看到，美國法院與事實、常識還有美國地緣政治利益之間究竟是什麼樣的關係。」

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