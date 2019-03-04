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特斯拉大減價…陸車主一夜損失百萬！　衝展示店拉白布條抗議

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▲特斯拉,白布條,抗議。（圖／翻攝自微博）

▲特斯拉車主衝展示店拉白布條抗議。（圖／翻攝自微博，下同）

大陸中心／綜合報導

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）1日宣布，全系列的車款大幅減價，大陸旗下8款車的售價連帶受到影響。由於這次特斯拉降價幅度較高，引發不少車主不滿，紛在微博砲轟這次降價讓他們一夜損失20至40萬元人民幣（約新台幣92萬元至184萬元，下同），更有車主直接衝到特斯拉店門口掛上「特斯拉隨意降價，侵犯消費者合法權益」的布條抗議。

▲▼特斯拉泡沫化！腰斬「600萬→300萬」貸款車主崩潰…直衝總部抗議。（圖／東森新聞）

▲特斯拉各國平均降幅。（圖／東森新聞）

綜合陸媒報導，一位特斯拉廖姓車主表示，他在2月25號才剛牽了Model X新車，3月1號得知官方降價17.43萬元人民幣，新車總共才開了5天，還不到一周。廖姓車主還表示，降價一事導致自己連同關稅、購置稅、銀行貸款利息、保險等費用「實際損失20萬以上」；他也在貼文中貼出購買記錄，以及車主們衝去特斯拉展示店拉布條抗議的照片。

▲特斯拉,白布條,抗議。（圖／翻攝自微博）

另名車主Andy Zou則為文說道，「看到3月1日降價導致自己的車直接損失了近40萬。看不少人說契約精神，願買願賣，車降價了就不要亂叫，我想說的是如果換作是你，你也會憤怒，會抱怨，會傷心難過，會努力為自己要一個結果，請大家換位思考，將心比心吧。」

他又說，「交付和銷售給我的說法就是沒有任何解決方案，讓我踏踏實實的接受現實，接受買一台特斯拉8天直接虧損40萬的現實，作為剛入坑的新車主本是對特斯拉滿懷期待的，但是這一致命打擊著實打了我個措手不及。」

▲TESLA Model X 75,特斯拉。（圖／CFP）

▲TESLA Model X 75。（圖／CFP）

特斯拉1日無預警宣布調降全球車價，旗下的8款車型紛降價，包括Model 3、Model S、Model X等，其中有部分Model X降價甚至高達34.11萬元（約新台幣156.98萬元）。特斯拉團隊宣稱，在減價前購買特斯拉的車主，將可用半價購買自動或全自動駕駛功能系統，升級Autopilot自動輔助駕駛功能只要2000美元（約新台幣6萬1660元），升級全自動駕駛功能則要3000美元（約新台幣9萬2490元）。

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