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以姦殺女性為主題爆反彈 超變態電玩《強暴日》被下架

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▲超變態電玩《強暴日》即將上線。(圖／翻攝自網路)

▲▼超變態電玩《強暴日》終於被下架。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

以姦殺、性侵女性為主題的電玩《強暴日》(Rape Day)，原定在下個月在Steam平台推出。但由於內容太過變態，引起多國民眾發動網路聯署封殺，迄今已獲得將近8000人簽名。美國遊戲開發商「維爾福」(VALVE)旗下的遊戲平台Steam，周三(6日)終於宣布會將遊戲下架。

由開發者Desk Plant製作的《強暴日》以「殭屍末日」為背景，讓玩家扮演連環姦殺犯，無惡不作。根據遊戲製作者介紹，玩家可以選擇「言語霸凌、 殺害、及性侵女性」等情節去推動故事發展。」

Steam表示：尊重遊戲開發者對「表達看法」的需求，但認為這款遊戲 已涉及不可知的代價與風險，讓他們難以提供協助平台。

英國國會議員芭黛爾(Hannah Bardell)周四回形容這款遊戲內容「病態」，要求政府對包括Steam在內的遊戲平台作出全面審查。

Desk Plant則PO文說：「遊戲原意是以黑色喜劇的風格呈現，針對在人口統計中僅佔4%的反社會入士來設計。大多數人可以將虛構與現實分清楚，無法分辨清楚的人，就不應玩電玩。遊戲的意義在於經歷現實生活中不可能、或不可以做的事。」上述PO文後來被刪除，但設計者強調會尋找其他平台推出這款遊戲。

▲超變態電玩《強暴日》即將上線。(圖／翻攝自網路)

▲超變態電玩《強暴日》即將上線。(圖／翻攝自網路)

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關鍵字：Rape Day,變態電玩,強暴日Steam,維爾福,VALVE

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