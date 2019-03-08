最恐怖經驗 美眉偷看A片 竟然看到父母「啪啪啪」！

▲看A片意外看到自己的父母「啪啪啪」，絕對是人生裡最恐怖的經驗之一！(圖／達志示意圖)

國際中心／綜合報導

一名女子在網路上分享了她觀看古早A片的恐怖經驗：她發現在影片裡啪啪啪的，竟然就是她的父母！

這位要求匿名的好奇美眉自爆說，當時她只有15歲。有一天她偷偷溜進父母的臥室，在衣櫃裡東翻西翻想找一有趣的東西時，卻意外發現一支X級的VHS錄影帶。把帶子放進錄影機後，她開始注意到畫面中的場景有些熟悉。但她沒有覺察到這意味著什麼，還是繼續看下去。

她說：「影片中有一名男子走出鏡頭，顯然是為了要調整攝影機。之後，他光著屁股，朝畫面中的女子走去。影片中的畫面有點暗，所以不是看得很清楚。然後他們開始接吻。這還好，不算太刺激。」

「接著，男的跳到那個女的身上。他們開始用古板的傳教士式姿勢做愛。這是我看過最不起癮的A片。儘管然我沒有太多的看片經驗，但我很肯定這是業餘人士拍的。」但接下來她終於認出了影片中的男子，這絕對是她一生中她最可怕的夢魘：原來她剛剛觀看了父母「啪啪啪」的畫面！

這名女子補充說：「我從來沒有想過要跑這麼快：馬上衝到錄影機前面，要要按下停止鍵。但當時覺得時間好慢好慢。我的腿好像僵住了，覺得錄影機離我好遠好遠。我尖叫著，終於，我按下了停止鍵。不過傷害已經造成，我的人生幾乎被毀了。」

所幸的是，如今她終於可以笑著回憶這些糗事了。但她不得不承認，有好一段時間，她跟父母相處時都感到渾身不自在。