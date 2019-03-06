入「秀」太深 精障男看完X Factor 割下華裔妻子的頭

▲華裔女科學家薩曼莎‧何(左)，慘遭精障丈夫艾倫砍下頭顱。(圖／劍橋郡警方檔案照)

國際中心／綜合報導

人們常常說：「入戲太深」，這並不稀奇。原來還有入「秀」太深的， 甚至因此釀成無法挽回的悲劇。

英國劍橋郡4年前發生一宗駭人聽聞的家變慘案。一名香港移民後代的華裔女科學家莎曼珊‧何(譯音，Samantha Ho)，在家裡被罹患精神病的丈夫砍下頭顱。

此案的檢討報告最近出爐，英國BBC曝光報告內容，當中形容該事件是「無法預知的悲劇」，不過相關單位仍有改進疏失的空間。

此一血案發生在2015年8月29日。現年44歲的艾倫(Timothy Allen)罹患精神疾病。他在家裡觀看完電視實境秀X Factor後產生幻覺，認為節目中的舞者都是被木偶師操縱的木偶。之後他試圖自殺。但最後卻演變成拿刀砍下39歲妻子的頭，還殺死家裡的寵物犬。

艾倫在2016年承認過失殺人罪，之後依「精神健康法」(Mental Health Act)被監禁。

「杭廷頓郡社區安全合作夥伴」(Community Safety Partnership)在發表的「家庭兇殺案檢討報告」(Domestic Homicide Review)裡指出，何女之死「不可能被預知測或避免」。因為這對夫妻之前從沒有家暴紀錄，而艾倫自從2004年發生摩托車車禍後，即患上「妄想型精神分裂症」。他卻屢屢不肯配合就醫，更沒有持續接受治療或服藥。

案發前他曾看了一次家庭醫生。報告相信，如果該名醫生至少肯打一通電話艾倫，或許可以挽回悲劇。報告總結指出，當局應採取長遠措施，跟相關團體緊密合作，吸取教訓並作出改善。