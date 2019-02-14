駕賓士車自後方撞死父親　逆倫媽寶男獲判20年定讞

▲孫姓男子因不滿買衣被念，開賓士車撞死父親。（圖／記者林煒傑翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市26歲男子孫延年，前年3月間不滿父親對他叨念，竟趁著父親下車之際，駕駛父親的賓士車，自後方撞死父親。一審重判無期徒刑，二審高等法院改判刑20年，施以監護5年。案件上訴第三審，最高法院審理後，認定孫男罹患思覺失調症，犯案時因精神狀況而辨識能力減弱，因此駁回上訴，判刑20年定讞。

本案發生於2017年3月19日傍晚，孫男當時搭乘父親孫松鶴駕駛的賓士車一同外出，車輛行經汐止區大同路三段時，父親先叨念：「你穿著太邋遢了，不夠稱頭。」沒多久，又說：「台灣衣服很便宜，你應該好好打扮一下。」，孫男回嘴，兩父子越吵越兇，更動手互推，父親氣得下車步行離去。

孫男這時坐上駕駛座，看到父親走在路邊的背影，越想越氣，竟然將車輛迴轉，故意貼著路邊，從背後高速衝撞父親。父親被撞飛，先彈在引擎蓋上，摔落地面，失去意識，孫男還直接輾過躺在地上的父親。父親經送醫後，頭骨破裂、腿部骨折，不治身亡。案發後震驚社會，檢警事後隨即逮捕孫男，並依照殺害直系血親尊親屬罪，提起公訴。

一審士林地院將他判處無期徒刑。案經上訴，二審高院開庭時，孫男聲請母親擔任輔佐人，另外也多次提出古怪要求，包含因自己患有糖尿病、高血壓，要求高院應該以監護代替服刑，以改善他的病情；或是要求重新鑑定與死者的親子關係；又或者要求當庭擁抱母親。全案於去年底宣判，高高院認定他有思覺失調症，因此改輕判20年，刑後施以監護5年。孫男判刑後對記者說「不會太重」。

孫男上訴第三審，最高法院審理後，認為孫男罹患思覺失調症，行為時因精神障礙導致辨識行為能力顯著減低，依刑法規定減輕其刑。最高法院因此駁回孫男上訴，維持有期徒刑20年，刑後施以監護5年，全案定讞。

