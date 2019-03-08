德經濟部長：不想排除任何企業參與5G競爭「包括華為」！

▲德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美國政府先是7日接到「華為」起訴的聲明，緊接著又受到自己盟友德國的一擊。德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）8日指出，德國不想禁止中國電信設備製造商華為建設其5G網路，更會對所有供應商制定更加嚴格的安全標準。

據路透社報導，阿特麥爾在被德國電視台ZDF訪談被問及，政府是否計劃禁止華為參與即將到來的5G競標，他明確表示，「不，我們不想排除任何一家公司。」此外，他還說，不過政府將修改法律，以確保5G網路中使用的所有零組件都是安全的，並不會違反數據保護規定。

▲華為。（圖／CFP）

阿特麥爾更提到，針對此案，政府不會使用其增加的否決權來阻止外國收購，因為5G網路的建設並不是合併或收購的問題。德國稍早對電信網路設備供應商設定了更加嚴格的規定，並適用於所有商應商，沒有將華為列為特別對待。

就在同一天，華為公司在深圳總部舉行外媒記者會，宣布已向美國聯邦法院提起訴訟，指控美國2019年國防授權法第889條款違反美國憲法。對此，中國外交部發言人陸慷在當天的例行記者會上指出，企業通過合法方式，維護自身的權益完全正當，可以理解。