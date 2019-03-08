看好車聯網、無人駕駛　小米雷軍：最快5月推5G手機

▲小米科技創始人雷軍。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸2019全國兩會正在舉行，全國人大代表北京團組昨（7日）上午進行全體會議並開放媒體拍攝。本屆成為北京代表之一的小米科技創始人雷軍，則在後接受媒體採訪，他提到，看好車聯網、無人駕駛成為5G第一個爆發的領域，小米科技將於五月或六月在大陸發布第一部5G手機。

雷軍指出，5G是這段時間大家最關心的話題，回顧大陸4G的發展，官方在2014年發放牌照，短短五年的時間，4G已經給群眾的生活、工作和經濟社會的推動性帶來巨大變化，「對移動互聯網的推動更是翻天覆地」。

他提到，今年是5G開始鋪設的元年，作為新一代的網路基礎設施，5G網路的開通將推動大陸數位經濟轉型，成為經濟發展的新動能。

雷軍表示，很多人以為5G主要應用在通訊和智慧型手機，實際上，5G在智慧城市、智慧醫療、無人駕駛車聯網和物聯網等，各種技術領域的融合發展上擁有巨大的空間。

他認為，目前很多5G應用場景裡，車聯網和無人駕駛會是最早爆發的爆點，在5G隨著帶寬的提升，其「低遲延、高穩定性」的特色，更與物聯網有巨大意義。

雷軍強調，小米把5G作為發展方向，上個月在歐洲發布第一部5G手機，在大陸本土則會根據運營商的節奏，在五月或六月發佈第一台5G手機。