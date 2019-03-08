心跳飆破170！12歲女童搏死神「只能等換心」　媽淚崩不敢說：萬一等不到…

▲璇璇媽媽不住落淚，害怕女兒知道，「萬一有一天她等不到這顆心臟」，小小的心靈如何能夠承受。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／綜合報導

「其實我很怕，很怕女兒知道，萬一有一天她等不到……！」新竹一名12歲的女童璇璇，自小就罹患「先天性複雜心臟病」，數度徘徊在生死關頭，小小年紀的她，就曾多次出入手術房與死神搏命；璇璇媽媽說，女兒在107年9月時突然又病發昏厥，心跳還一度突破170，雖然經手術後暫時保住一命，但若想要璇璇健康長大，仍是需要等待那一顆「有緣的心臟」。

面對鏡頭，璇璇媽媽好幾次落淚、講到哽咽，懼怕未來會沒有璇璇的陪伴，「我現在盡量不敢跟她提到這一塊，其時我也很怕，很害怕她自己知道、萬一有一天她等不到（心臟）。」

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璇璇媽媽說，女兒從小就患有先天性複雜心臟病，為了續命還多次進出手術房，小小年紀的她被迫徘徊在生死關頭，在一次次的手術中拿命與死神拚搏；拿出照片，12歲的璇璇有著一雙大眼睛，嘟起嘴拍照的模樣相當可愛，但如今天真爛漫的少女模樣不再，繼之而來的卻是孱弱躺在病床上、無助地等待一顆心臟救命的璇璇。

▲曾經天真可愛的璇璇，現在卻虛弱地躺在病床上與死神拔河。（圖／東森新聞）

其實過去璇璇曾動過不少次刀，好不容易陪著媽媽一起走到了12歲，但就在去年9月，璇璇突然又再度病發昏倒，心跳還一度飆升、突破每分鐘170下，經送往醫院搶救後才勉強保住一命，不過也因此引發癲癇，情況仍是不樂觀；璇璇媽媽說，醫師檢視病況後表示，璇璇的病情如果想要好轉，必須得等待一顆與之匹配的心臟，只有進行換心手術，璇璇才能平安、健康地長大。

「其實我也不好去呼籲什麼……！」璇璇媽媽說，心臟並不像肝臟一樣，「我女兒如果得到這一顆心臟，那就代表著，可能另外一方……，就是一個生命的殞落！」璇璇媽媽哽咽地說，現在女兒的情況時好時壞，身為一個母親，自己能做的只有每天按時到醫院，帶著她喜歡吃的料理陪伴她，「如果可以像肝臟那樣，我早就想說能不能把我的心臟分一半給她！」

▲換心的希望非常渺茫，璇璇媽媽也知道，女兒如果得到這顆心臟，代表的就是另一個生命的殞落。（圖／東森新聞）

而年幼的璇璇，也因為病情無法像一般的孩子一樣到學校上課，校方在得知情況後，也發起募款資助，減輕璇璇媽媽的負擔；同時老師也在教室裡保留了璇璇的座位，與同學們一起等待，等待那一天璇璇能夠換心成功，健康地回到校園與大家一同上課。

▲老師在教室裡保留了璇璇的座位，與同學們一起等著她健康回來上課。（圖／東森新聞）