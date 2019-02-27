快訊／新竹上吊送煞現場曝光！道長作法請出稻草人　靠雞鴨血點符

▲新竹送煞儀式現場曝光，稻草人、雞鴨等禽類已備妥在一旁。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陳以昇、柯沛辰／新竹報導

新竹縣竹北地方日前傳出上吊輕生事件，事後家屬選擇在27日晚間8點舉行「送煞儀式」，引起在地民眾關注。不過，家屬低調不願受訪，主事道長則強調這次儀式旨在送煞，並非是「送肉粽」。

汪姓道長受訪時表示，這次往生者是在橋邊樹上自縊往生，並非在住家，所以會做簡單的法事，但閩南跟客家送煞的方式不太一樣，「我們這是做平安煞，並不是叫送肉粽。」

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▲汪姓道長指出，閩南跟客家送煞的方式不同，這次儀式並不是所謂的「送肉粽」。

汪姓道長解釋，稻草人有替身的作用，之後符咒會點上雞、鴨的血，然後貼在住家每一間房內，直到7749天後才會移除。

據了解，今晚儀式路線以文義街為起點，將延文采街到光明一路後左轉，最後接光明一路再右轉縣政二路，直到豆子埔溪上陸橋為止。

▲儀式路線圖。（圖／翻攝臉書／范光禮，下同）

至於傳統的「送肉粽」習俗，最早期時盛行於彰化鹿港等沿海地區，又稱「送煞」、「喫麵線」，迄今已有百年歷史。

早年相傳，死者如果是自縊、上吊身亡，死後積累的怨氣太重，陰魂會徘徊在陽世尋找下一個替死鬼，因此當地廟宇必須舉行法會消除死者煞氣，鋸下其上吊的橫梁、樹枝，並將繩索送到海邊燒掉，藉由廣闊無量的大海祛煞。

▲在一些送肉粽儀式中，法師淨身畫臉扮鬼王鍾馗，作法唸咒後再火燒上吊繩索。（資料照／記者陳以昇攝）

一般而言，「送肉粽」儀式大多選在夜深人靜時舉行，每當「肉粽」準備出海，當地鄰近的學校、補習班就會提早下課，夜校也會停課，附近也會張貼公告，提醒民眾迴避儀式隊伍。

倘若民眾來不及閃避，也可以側身面向民宅迴避，心中默念阿彌陀佛、地藏等等佛號，眼神避免直視；若是已經正面遇上隊伍時，就得要跟完全程，象徵送死者一程，回家前再去廟宇求取香火護身即可。

▼地方鄉親在網上相互提醒迴避。





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