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超視距作戰壓制F-16　殲-10C讓解放軍進入四代半時代

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▲▼殲-10C戰鬥機抵達高原機場。（圖／翻攝自中國軍網）

▲殲-10C戰鬥機。（圖／翻攝自中國軍網）。

軍武中心／綜合報導

2016年珠海航展殲-20的首度公開飛行展示震驚全球，讓該隱身戰機瞬間成為中國空軍的招牌。一名英國軍事專家則認為，實際代表中國空軍強勢崛起無疑是數量龐大的殲-10系列戰機，其中裝備有源相控陣雷達的殲-10C，更能在超視距空戰中占據主動地位，讓美軍F-16難以匹敵。

英國皇家聯合軍種研究院（RUSI）的空軍力量技術分析員賈斯丁‧布朗克（Justin Bronk）近日公開表示，殲-20的誕生，讓中國不僅超越俄羅斯成為世界上第二個擁有隱身戰機的國家，同時該機的某些相關性能甚至還能與美國F-22相媲美。但是，許多人只顧關注殲-20忘了其他新銳中系戰機，而他們才是中國空軍強勢崛起的重要體現。其中，最值得一提的就是殲-10C戰機。

資料顯示，自2006年殲-10服役以來，該系列戰機總量已達到350多架，早已超過法製飆風（Rafale）與瑞典「獅鷲」（JAS-39 Gripen）戰機現役數量的總數，而目前美國F-35交付的總數也不超過400架。布朗克進一步指出，殲-10發動機最大推力可達130千牛，最大起飛重量與F-16相當，至於最新版的殲-10C配備的霹靂-10格鬥彈和霹靂-15中距彈，這些裝備完全不弱於歐洲目前最具代表性的「流星」中距彈。

▼殲-10C全副武裝，其左右兩側機翼下各攜帶1枚霹靂-10（PL-10）和霹靂-15（PL-15）空空導彈，另外也掛載3個副油箱。（圖／翻攝自新浪軍事）

網友近日拍攝到殲-10C全副武裝照片，該機左右兩側機翼下各攜帶1枚霹靂-10（PL-10）和霹靂-15（PL-15）空空導彈，另外也掛載3個副油箱。（圖／翻攝自新浪軍事）

此外，殲-10C還配置AESA（主動電子掃瞄陣列雷達），該裝備使得戰機在超視距作戰（BVR）當中將能夠牢牢占據主動地位，明顯要比美軍F-16老舊的機械掃描激光雷達（Mech-Scan）更具優勢。布朗克說，「總而言之，殲-10C讓解放軍真正進入四代半時代。」

過去中國航空發動機一直處於大幅度落後的狀況，但WS-10（渦扇-10）發動機可說是中國科研工作研製出最具代表性的戰機心臟，成為殲-10的標配動力之一。值得一提的是，2018年珠海航展殲-10B矢量驗證機的首秀，證明中國在航發上取得關鍵進步。

不過，WS-10系列仍一直存在總體壽命較短、故障率較高、油耗較大等問題。布朗克說，「中國的軍用渦扇發動機正在快速發展，但最多只能與俄羅斯同類產品相提並論，還不能直接與歐洲或美國的設計競爭。」

▼裝備日本航空自衛隊的F-16戰機。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 日本F-16戰機。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：殲-10C,F-16,超視距作戰,有源相控陣雷達,解放軍,霹靂-15,國際軍武,軍武

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