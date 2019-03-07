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解放軍殲擊機現役女飛官　張瀟：應從在校大學生招收女飛行員

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▲▼解放軍首批殲擊機女飛行員張瀟。（圖／翻攝自中國空軍網站）

▲解放軍殲擊機女飛行員張瀟。（圖／翻攝自中國空軍網站）

大陸中心／綜合報導

解放軍東部戰區航空兵某旅的女飛行員張瀟，曾於2月駕駛殲擊機組織飛行訓練，當時引起外界熱議。張瀟今年也以人大代表身份出席大陸全國兩會，還建議軍方在招收女飛行員時「將範圍擴大到在校大學生、更多省份」。她認為，女性特有的心思細膩等特質都是女戰鬥機飛行員的優勢。

張瀟建議，解放軍招收女飛行員時應該讓所有熱愛飛行、適合飛行的女性都能獻身國防，由於未來戰爭是立體化戰爭，而且是空地配合、海空配合，如何讓指令傳達實現無縫對接、讓戰機之間形成一體作戰，這些都需要通過高效順暢的溝通來實現，而女飛行員在這方面具有先天優勢。

根據張瀟的說法，在她的部隊當中，女戰鬥機飛行員在空中協調戰機、任務溝通「是公認有優良傳統的」，因此在2018年3月參加全國人大會議期間，當時就曾建議軍方考慮讓女飛行員培養成指揮員，並且提高飛行員的單兵作戰能力以及綜合素質。

張瀟提到，女戰鬥機飛行員除了要與男飛行員一樣具備強健的體魄、靈敏的反應，強大的心理素質也是必備條件之一，雖然從生理上來看「女性自然要比男性弱一些」，但男女的訓練強度「都是一樣的」，在飛行科目、戰鬥條件、戰場環境乃至面對的敵人也都相同，甚至女飛行員的訓練要求「其實還更嚴」，需要承受更多的壓力。

▼解放軍首架自製噴氣式殲擊機「殲-5」。（圖／翻攝自騰訊網）

中國首架自製噴氣式殲擊機殲-5，過去總共生產多達767架。（圖／翻攝自騰訊網）

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