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闖入亞丁灣「海上狼窩」　崑崙山艦擋44艘小艇護商船

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▲▼解放軍海軍崑崙山艦在亞丁灣進行護航任務時，接連遭遇兩波共計44艘小艇抵近。（圖／翻攝自南海艦隊）

▲解放軍海軍崑崙山艦在亞丁灣進行護航任務時，接連遭遇兩波共計44艘小艇抵近。（圖／翻攝自南海艦隊，下同。）

軍武中心／綜合報導

解放軍海軍第31批護航編隊近日傳回最新消息，「崑崙山號」船塢登陸艦在亞丁灣接連遭遇兩波共計44艘小艇抵近，運用臨機操作成功阻隔，確保被護船舶的絕對安全。據了解，中國此批護航編隊包含首次參與的「許昌號」飛彈護衛艦和「駱馬湖號」綜合補給艦，動員數十名特戰隊員，編隊官兵共計有700多人。

據南海艦隊微信公眾號指出，此次被護船舶為賴比瑞亞籍「艾利普斯號」貨船。當天上午8時30分，雷達發現距艦20多海里處有不明小目標，隨即編隊指揮所命令直升機做好出動準備，同時綜合利用多種手段，加強對海面的觀察警戒。

直升機升空抵近偵察發現，海面有4艘漁船正在捕魚、14艘小快艇正在遊弋。「嘟————，伴著汽笛一聲長鳴，崑崙山艦快速轉變航向，將被護船舶與小快艇群進行隔離。 盤旋數周後，直升機未發現小艇載有武器、掛梯等工具，基本排除其為海盜船隻的可能。」

▲▼解放軍海軍崑崙山艦在亞丁灣進行護航任務時，接連遭遇兩波共計44艘小艇抵近。（圖／翻攝自南海艦隊）

就在編隊領導提醒艙面觀察警戒及攝錄像人員加強個人防護，時刻保持高度警惕之際，原本密集的小艇瞬間分散開來，有數艘小艇更是出其不意的快速機動。此時，中方直升機馬上轉變航向，飛抵小艇上空盤旋示警，崑崙山艦也再次鳴響汽笛懾阻，最終讓小艇停止高速機動在海面漂泊。

傍晚時分，崑崙山艦又遇到26艘海上小目標，官兵時刻保持箭在弦上的戰備狀態，不給小艇留下任何接近商船的機會。報導稱，「此次任務中，崑崙山艦在預定航線上共遇到2批44艘海上小目標。編隊嚴密組織觀察警戒，成功隔阻部分小艇，確保了被護船舶絕對安全。」

資料顯示，解放軍海軍自2008年12月26日開始護航至今，累計派出31批護航編隊、100艘次艦艇、67架直升機、超過2.6萬名官兵到亞丁灣、索馬利亞海域，總共為1191批6595艘中外船舶護航，解救、接護和救助遇險船舶超過60多艘，先後完成利比亞和葉門撤僑、馬航失聯客機搜救、馬爾地夫緊急供水、敘利亞化武海運護航等任務。

▲▼解放軍海軍崑崙山艦在亞丁灣進行護航任務時，接連遭遇兩波共計44艘小艇抵近。（圖／翻攝自南海艦隊）

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關鍵字：崑崙山艦,亞丁灣,護航編隊,解放軍,大陸軍武,軍武

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