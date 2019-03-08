90週年卜式時尚熱！STAYREAL聯名「大力水手卜派」全系列潮流單品狂燒亞洲





▲STAYREAL x「大力水手卜派」聯名商品一上市立刻引起關注，潮流單品一字排開相當吸睛！（圖／品牌提供，下同）



生活中心／台北報導

美國經典漫畫人物「卜派」聯名商品在時尚界一波接一波，每回都讓全球粉絲廝殺搶購，當作珍貴收藏品，90年代更有前衛的時尚服飾，大量插畫圖騰Ｔ-Shirt，手裏緊握的菠菜罐的畫面超搶戲，簡單外罩一件牛仔夾克就讓潮人們穿出態度100的懷舊風格。今年滿90歲的大力水手，由潮流品牌STAYREAL搶先幫大家喚回童年回憶，翻玩大力水手POPEYE肖像，締造時髦的「卜式」旋風，搶購熱潮可想而知！

▲STAYREAL還原大力水手POPEYE美式漫畫封面，超可愛的！！

大力水手POPEYE自1927年推出至今已邁入90週年，琅琅上口的經典配樂風靡全球，看到POPEYE肖像就忍不住想哼唱兩句。STAYREAL主理人不二良表示，藉由POPEYE充滿愛與勇氣的正義形象，能夠將STAYREAL的服裝注入更多更正面的精神意義，T恤的設計除了美觀，傳達信念也是粉絲重視的細節。

▲卜派融入在STAYREAL的品牌精神，打造前衛又時髦潮流單品。



千元的潮流T-Shirt是STAYREAL定番必備，是當中最受注目的款式，聯名POPEYE共推出多款潮T，主視覺用黑白黃色調，例如正義同盟系列，結合雙方LOGO的滿版大圖像設計，卜派大秀肌肉、嘴裡叼著煙斗的神態，老美硬派的童趣風格真的超級燒火。配件單品方面，設計集滿POPEYE在卡通裡的各種經典表情，融入在帆布包、隨行杯和漁夫帽，硬漢形象玩味十足，引起粉絲們一秒陷入選擇障礙：「吼！每樣都想入手，全部打包！」因為時髦與實用的細節一次到位，這種駕馭力極高的單品，衣櫃絕對不能少，簡單配窄裙、牛仔褲就能讓整體變得亮眼有型。

▲這次的聯名商品版型很多元豐富，非常值得卜派迷們來入手，跟另一半穿情侶裝也很可以！



大力水手「卜派」的漫畫在1929年上市後就大受歡迎，最經典的故事橋段就屬英雄救美的戲碼，每當奧莉薇發生危機，只要呼喊愛人，吃下菠菜的卜派就變成力大無窮，緊握拳頭和布魯托單挑決戰！這部大人小小孩必追的正義卡通，因為夠經典，國際精品也爭相和POPEYE聯名，如果想當「時尚潮」那可不能錯過2019年美式硬派角色的大勢單品。

▲有點恰北北但又直率可愛的奧莉薇，在這次的聯名商品中也一起登場喔！

歡慶大力水手卜派90周年，STAYREAL這次攜手美國著名漫畫人物，設計三系列POPEYE聯名潮T，未上市就引起關注。所有單品主打原汁原味漫畫風，包含漁夫帽、帆布袋與贈品，同時在3月8日（五）起台北、香港、上海、北京、廣州、東京、等亞洲重要城市陸續上市，台幣定價480元～1680元，創造玩味十足的限定珍藏款。

▲POPEYE最經典的表情與動作，融入在包包、隨行杯裡，展現出STAYREAL的翻玩精神。

收藏聯名商品的老鳥一定不陌生，每回STAYREAL推出珍藏聯名T-Shirt，一定同時推出滿額禮，沒錯！POPEYE首波限定商品加贈罐頭存錢筒，設計和真實罐頭沒有差別，相當童趣俏皮，粉絲只要期間選購系列商品任一件並滿2,000就可獲得，限量的單品3月8日（五）開賣，大力卜派的旋風別錯過囉。



▲只送不賣的限量「菠菜罐存錢筒」這麼生火的菠菜罐真的非搶不可啦！

想看更多STAYREAL x 大力水手POPEYE精彩聯名商品，

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