日本型男雜誌「台南北門路」當封面！台人2點集體崩潰...網嘆：天性自卑

▲雜誌封面曝光後，批踢踢又掀起一陣討論。（圖／翻攝自PTT八卦版）

網搜小組／綜合報導

繼前年台南國華街登上日雜封面後，今年4月號的男性時尚雜誌《POPEYE》，也以台南的北門路為背景，此舉再度引發一票台人自卑感作祟，認為整排機車與雜亂失序的招牌，散發著醜又窮的氣息，甚至有人反諷說，「你們沒發現...背景一片老舊的情況下，更能襯托前面兩人嗎？」

2017年7月期間，日雜《BRUTUS》推出台灣特輯，並以台南國華街為封面背景，部分人認為很接地氣；但有更多網友質疑，為何不選台北精華地段，那光鮮亮麗又富現代感的街景，反而去選到處違停、機車亂竄，且雜亂不堪的地方。

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時隔1年多，一名網友今發現，日本男性時尚雜誌《POPEYE》4月號的封面，竟然以台南北門路當背景，只見兩位男士正有說有笑地過馬路，後面停放一整排機車外，書局、眼鏡行、雜貨店招牌則穿插其中，還有生鏽的鐵架突出，讓他不禁想問，「有點搞不懂，為啥這麼愛用台灣街頭當雜誌封面？以日本人的角度來看，真的很有特色嗎？」

▲《BRUTUS》之前推出台灣特輯增訂版，由台南國華街日景轉換成夜景。（圖／翻攝自BRUTUS粉絲專頁）

po文一出，鄉民集體崩潰，「醜到一種程度也是藝術」、「我台南人，我覺得丟臉」、「招牌鏽成那樣也不換新的，是有沒有窮成這樣」、「笑死，原汁原味的台灣街景」、「覺得諷刺意味濃」。

但也有不少網友持反面看法，感嘆「推文很多人天生自卑，台灣人天性沒辦法」、「當然街景能整齊乾淨一點是最好，但我倒覺得這就是真實的台灣；另外，整個照片的重點，其實是那兩個男孩子好嗎」、「人家當寶我們當草」、「一堆人超自卑的，只會看不起自己的國家」。

值得一提的是，之前《BRUTUS》的台灣特輯，讓大票台人自嘲丟臉，街景也為人詬病；不過，該期雜誌在日本知名線上書店「亞馬遜」的銷量卻非常好，奪下熱銷榜第1名、以及非小說類書籍銷售排行榜第2名的亮眼成績。

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