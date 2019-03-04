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可樂杯破裂割傷人！網爆料「發生過很多次」　麥當勞回應了

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▲▼可樂杯傳多起破裂傷人　麥當勞：了解中。（圖／翻攝自爆料公社）

▲麥當勞可樂杯破裂傷人，麥當勞表示已經在調查中。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

臉書社團「爆料公社」4日有一名台南網友發文表示，他在清洗麥當勞加購送的可樂杯（可口可樂- 世界杯足球紀念玻璃杯）時，杯身突然破裂害他的手掌被割傷流血，他去醫院治療縫合時，護士也說類似的情況蠻常見的，因此他就向麥當勞客服反映，希望能夠回收避免再有人受傷。對此，台灣麥當勞回應說，目前已在調查了解中。

原PO在爆料公社發文透露，他4日上午在清洗麥當勞加購送的可樂杯時，可樂杯的杯身突然破裂害，他的手掌也被碎片割傷流血，他立刻到附近的醫院就醫縫合傷口，結果就有護理師告訴他說，其實有蠻多類似的案例來就醫，因此他就好奇問說，「請問有人有經歷過嗎？如果有麻煩私訊。」

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▲▼可樂杯傳多起破裂傷人　麥當勞：了解中。（圖／翻攝自爆料公社）

▲網友後來也向麥當勞反映，希望麥當勞能回收可樂杯，避免再有人因此受傷。（圖／翻攝自爆料公社）

文章分享後，立刻引發網友熱烈討論，許多人都說曾經遇上類似的情況，「可樂杯拿來當裝水刷牙時破掉，雖沒有受傷，但仍很傻眼」、「家人不小心在桌子輕碰就破掉，有鑑於此之後再也不加購」、「我也因為清洗杯子當中，杯口突然爆破，使得我的手也割傷，現在疤依然存在。」

受傷的網友後來也向麥當勞反映，希望麥當勞能夠全面回收可樂杯，避免再有消費者發生類似的情況受傷就醫。

對此，台灣麥當勞公司也出面回應說，「對於有顧客反映洗滌可樂杯時發生破裂情事，台灣麥當勞至為重視；於得知相關訊息後，已立即由營運主管親自致電顧客表達關懷與慰問之意。麥當勞與可口可樂合作推出的可樂杯，係以玻璃製作，外包裝均標示使用及洗滌說明，敬請顧客詳閱，以確保安全愉悅的產品使用經驗。」

▲▼麥當勞可樂杯。（圖／記者趙蔡州翻攝）

其實在加購可樂杯時，外包裝上也有使用說明，內容如下：

1.適用洗碗機。
2.不適用於微波爐。
3.輕柔洗滌，避免玻璃破損。
4.避免熱飲（最高溫60度C）直接倒入杯中，避免急劇溫差變化。
5.避免硬物碰撞

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關鍵字：麥當勞,可樂杯,加購送,加購,加購可樂杯,速食

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