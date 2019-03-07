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川金會剛結束...飛彈發射場即恢復運作！ 川普：對金正恩很失望

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▲美國總統川普（Donald Trump）27日在越南首都河內與北韓領導人金正恩會面。（圖／路透社）

▲美國總統川普與北韓領導人金正恩會面。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩的「川金會」剛以沒有協議的意外結果落幕，一周後就有南韓媒體報導，北韓的一處飛彈發射場有恢復運轉的跡象，對此川普表示，如果屬實，他將會對金正恩感到「非常非常失望」。學者分析，北韓此舉更像是「刻意為之」，為的是抗議美國不願放寬制裁。

川普在6日針對此事提到，如果北韓真的重新運作飛彈發射場的話，「我會感到非常的失望」，但是現在要判斷消息是否為真，還為時尚早，「我們必須要解決問題，最終這些問題都會有答案，我們等著看會發生什麼事」。

《韓聯社》報導，南韓國會情報委員會5日召開記者會表示，北韓先前承諾廢棄的東倉里西海衛星發射基地有恢復運轉的跡象，而且衛星照片是在3月2日拍到的，也就是川金會結束的兩天後。國情院推測，北韓此舉是為了擴大日後廢除該基地時的對外宣傳效果，但也不能排除修復後用其發射飛彈的可能性。

華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的研究員表示，這個設施自2018年8月就已經停止活動，顯示這次的活動是刻意且有目的性的。研究員分析，美國要求北韓無核化，拆除核武建設，但又拒絕接受放寬制裁的要求，北韓此舉可能就是刻意展示，美國這樣做會導致的後果。

事實上，西海衛星發射基地在去年就已經宣布「永久廢棄」。南韓總統文在寅去年9月前往平壤與金正恩舉行峰會，會後簽署《平壤共同宣言》，文隨後宣布，北韓已經承諾在相關國家專家的見證下，永久廢棄東倉里導彈發動機試驗場和發射架。

▼北韓東倉里飛彈發射場有恢復跡象。（圖／翻攝自CSIS官方網站）

▲▼南韓情報機構：北韓東倉里飛彈發射場有恢復跡象。（圖／翻攝自CSIS官方網站）

►►►南韓曝：北韓修復東倉里飛彈發射場　去年9月曾承諾永久廢棄

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關鍵字：川金會,川金二會,飛彈發射場,川普,金正恩,北美要聞,日韓要聞

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