齊風魯韻濰坊情　寶島行風箏文化交流在台灣成功舉辦

圖、文／第24屆魯台會籌委會辦公室提供

2018年12月9日至15日，濰坊市組織濰坊風箏產業協會一行8人，赴台開展「齊風魯韻濰坊情」寶島行風箏文化交流活動。在台期間，通過話文化、凝共識，走基層、敘親情，建機制、促發展，多角度、全方位講好濰坊故事、展示濰坊文化，提升了濰坊的城市影響，增進了台灣同胞的文化認同，拓寬了對台的合作管道，整個活動行程緊湊，內容豐富，針對性和實效性強，取得了良好的交流效果。

講好濰坊故事。交流團以講好濰坊故事、傳播濰坊優秀文化為主題，通展、教、做、談、演，積極開展風箏展示、風箏紮製、年畫製作等系列交流活動，大力展現最經典的濰坊精品文化精髓，讓台灣民眾近距離感知和體驗中華經典文化的博大精深和源遠流長。在台北、基隆、新竹、金門等縣市，邀請世界非遺傳承人、風箏製作代表人物王永訓現場為台灣民眾進行風箏、年畫等傳統技藝製作演示，一對一、手把手教到現場參訪的台灣民眾風箏紮製、年畫製作、剪紙，開展現場互動，與台灣民眾共同放飛風箏，讓他們在活動中感受傳統文化魅力、體驗動手的樂趣。不少台灣民眾表示，在家門口能夠欣賞到來自大陸的文化藝術珍品，體驗到中華傳統文化，非常難得，特別現場感受大師的作品製作過程，令人嘖嘖稱奇、嘆為觀之，期望兩岸進一步加強交流，讓更多的兩岸文化精品實現共享。基隆中嘉新聞、新竹電視台等台灣當地媒體均大篇幅、長時間播放交流活動盛況。

貼近基層民眾。交流團把傳播濰坊風箏文化作為連結兩岸民眾的載體，把增進兩岸民眾的民族認同感作為重要任務，不辦大活動，不搞大場面，不求大聲勢，整個交流行程聚焦基層民眾。在台期間，交流團一行深入基層鄉里和社區，走門入戶，與台灣民眾面對面交流，聊傳統文化，拉家長里短，敘美好明天，促心靈契合，一起為兩地的交流事業盡一份心力。精選了體現濰坊最高水準的工藝風箏、年畫等小紀念品現場贈送，讓台灣民眾驚喜不已，也使他們真切感受到了大陸促進兩岸和平發展、加快合作交流的誠意和決心。受現場感染，有的台灣民眾在相關交流現場興奮地載歌載舞，還有來訪的台灣藝術愛好者即興進行手風琴、笛子、葫蘆絲等才藝表演，氣氛十分熱烈，“兩岸一家親、同為中華人”成為交流現場的高頻詞，不少台灣民眾主動與交流團成員合影留念，互留聯繫方式，並誠摯邀請交流團有機會再次到台交流訪問。

拓寬合作管道。經多方共同努力，在台交流期間，推動山東濰坊風箏文化館、山東濰坊微型風箏文化館分別在基隆、新竹相繼開館，作為在台常態展示濰坊風箏文化的重要平台，搭建起對台合作的優質載體。對今年10月份在金門已經設立的濰坊微型風箏文化館，就擴大合作、提升層次進行了具體洽商。通過富有成效的交流和推動，著力讓濰坊文化在台落地生根，融入台灣民眾日常生活。在台期間，還多渠道推動與台灣各層面的交流與合作，與台北風箏聯合會、基隆市風箏協會、搏扶搖文化事業公司、基隆山東同鄉會、新竹縣兩岸青年交流協會、中華勞促會等相關單位、機構進行洽談和交流，達成了開展風箏文化交流、擴大人才合作等方面合作意向，推動一批重點文化企業、機構負責人於明年的風箏會、魯台會期間到濰坊交流合作。