失婚男又染毒　老母交10包毒咖啡求警：勸他戒了吧...

▲陳嫌母親交烚警方毒咖啡包等毒品，並央求所長協助兒子戒毒振作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局接獲一位心急如焚的母親報案，警方到場後，老母親主動交出兒子持有的毒品，表示兒子疑似有吸毒情事，且精神狀況不佳，警方帶返所偵辦時，母親私下拜託派出所所長，幫忙勸兒子把毒戒了，並協助修補母子裂痕。

3月5日下午1時許，市警六分局金華所員警許哲榮、林坤生接獲報案，前往南區中華西路一處住處查案，60歲老母親向警方表示，她在10天前發現兒子機車置物廂內藏有毒品咖啡包，母親怕兒子食用，先把毒品咖啡包取走代保管，不想讓他吸毒。

當時母親本想給自己兒子機會，沒有立即報警，但兒子精神狀況一直不太穩定，她掙扎了10天，決定報警處理，希望透過司法和處遇資源能協助兒子戒毒振作。

▲陳母怕兒子應訊時會肚子餓，買了麵包請所長轉交。

母親一共交出了10包毒品咖啡包（含袋共重115公克）、K他命1包（含袋毛重1.8公克），不料陳母此舉卻引發兒子陳嫌不滿，看到家門口圍了警車、救護車，認為母親讓他很沒面子，這讓身為母親的陳母心情更難受沉重，只好私下請所長幫忙勸誡他戒毒。母親甚至怕兒子應訊時會肚子餓，買了麵包請所長轉交，叮囑所長：「別向他提到是他媽媽買的，我怕他故意賭氣不吃餓肚子」。





據警方調查，39歲陳嫌有竊盜前科，6年前在台中工作時，第一次吸K他命，染上毒癮，後來為了和女友結婚成家，斷然把毒品戒了，婚後並育有2女1子，但因感情不睦、婚姻生變，離婚後他為排解鬱悶再度染毒。

六分局金華所長邱啟彰勸誡陳嫌：「既然六年前，你能為所愛的女子決心戒毒。希望六年後的你，也能為愛你的母親把毒品戒了」。請他能好好想想，家中還有年邁的母親和年幼的孩子等著他回家，還等待著有個完整的家。