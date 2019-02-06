去戒毒中心的人從沒成功過！他拼命脫離黑白並找到真愛　重現精彩人生

▲李聿揚戒毒成功，目前人在雲林教會服務，以下同。（圖／李聿揚提供）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子吸毒時間超過12年，從懵懂接觸到成癮，他經歷勒戒又再犯的迴圈，後來靠著宗教信仰讓他重新找回人生，並在念神學院的階段找到另一半。他說，「政府的勒戒中心等你看似健康，把你放出去就不管了，更不會有後續追蹤，但這些人很難被社會接受，往往再犯」因此奉勸大家能找到自己堅守的信仰，才能有勇氣面對戒毒以及之後的每一天。

現年40歲的李聿揚說，「國中畢業後，覺得對讀書沒甚麼興趣，就跑去住家附近的紙箱工廠當學徒，發現工廠的同事有人會吸安非他命，當時好奇，就跟著沾上了。到了17歲那年，同事又介紹一名大我約5、6歲的大哥，他能批到便宜的貨（毒品），所以我就不去工廠上班了，當他底下的小弟，主要負責幫忙拿去賣，我們賺差額，那在販賣的過程中我們也會加減吸。」

李還說，「後來父母知道我沒去紙箱工廠上班，染上毒癮還當混，是很生氣的，但當時他們認為我只是因為年紀小貪玩，覺得我去當兵以後就會改變思維。」

狀況越來越嚴重…

李聿揚說，「當兵之後，會趁外出洽公的時候買毒，結果就在這個時期接觸到海洛因，透過靜脈注射，會有種飄飄然的感覺，你會躺在床上，有種與世無爭的放鬆感，那種爽感讓人難以自拔，退伍之後就不碰安毒，只碰海洛因。」

李表示，「注射海洛因約2年的時間，退伍了，開始發現不是辦法，因為藥用的量越來越多，但它非常貴，市價1錢就要1萬2千元，比黃金（1錢約4、5千元）還貴！一開始編理由跟家人借錢，但久了家人也會不解，為何一直借？所以我就回紙箱工廠工作，為了賺錢買毒，可是錢賺的速度遠遠不及對毒品的需求量，所以開始偷拿家裡的錢，不行就偷外面的，最後就是搶劫。」

李感嘆說，「對毒品上癮的日子其實很痛苦，每天一定要注射毒品才能睡，眼睛一睜開就要傷腦筋，要去哪裡弄錢來，原本不碰安非他命，最多就是嗜睡，但是對海洛因上癮，不碰的話，身體會開始忽冷忽熱、沒有食慾、睡不著、思緒會很跳、情緒非常不穩定、全身像被螞蟻咬、更嚴重一點會大小便失禁，就像個活死人一樣，所以決定戒毒。」

李笑說，「後來家人幫我找到台東一間基督教的私人機構勒戒，這個環境是靠信仰戒毒，要一直讀聖經、上聖經課程，熬過了一年半，很期待能迎接新人生。」

好不容易戒了，但又忍不住了…

李聿揚眉頭一皺說，「2005年10月底，我25歲那年回到家後，家人讓我跟哥哥一起擔任焊接鐵工，過了3個月，我存了大概10萬元，第一個想法卻是，好棒！有錢了，如果這時候注射一劑那該有多爽，所以我就馬上去買毒，10萬元很快就花得差不多，過了一個星期，我先跑回媽媽開的麵店，請她幫我聯繫那個戒毒機構，我一定要再回去。」

李哽咽道，「但回到戒毒村，許多看過我的患者都用奇怪的眼神瞄我，都覺得，我之前表現都很好，怎麼一離開3個月就回來，當時覺得極度羞恥，所以住了一個禮拜我就吵著要走了，一方面毒癮又襲上來，而自己又覺得繼續待在這邊非常丟臉。」

想戒毒又想吸毒的矛盾

李聿揚說，「在台東火車站我就聯繫了藥頭，跟他約在台北碰頭，買了並注射後，我又後悔了，結果又打給牧師，求他們讓我回去，但是回到戒毒村，過了一星期，我還是受不了，就又吵著離開，接下來的日子，我就過著注射3個月，自己戒2個月的日子，周而復始。」

李一臉無奈表示，「因為不注射海洛因就會睡不著，所以我之前就去板橋一間小診所拿『解藥』就是FM2（強力安眠藥）加鎮靜劑，才能讓我入眠，但起床還是會想打藥，心理的癮一直都在，變成無止境的循環。」

轉機

李聿揚說，「到了28歲，有天在新莊跟藥頭拿藥，就被警察抓了，送到台北看守所勒戒2個月。再被送到台東進行為期10個月的戒治，過程中我去報名基督教的課程，開始思考、反省、悔改，並希望回到原本的戒毒村裡幫助其他人，所以離開戒治中心後，我沒有回家，而是直接到戒毒村服務，家人也都贊同我的決定。」

李開心地表示，「在戒毒村服務了3年半後，報考神學院，因此回到新北市永和區的神學院進修6年也在這段日子裡認識我的女友（現在是未婚妻囉），才發現我還是值得被愛的！2017年六月畢業後，我主動到偏鄉的教會，持續傳揚信仰。」

李說，「就我個人觀察，會吸毒的男女比例差不多，大多會吸毒的原因都是因為朋友在吸，很容易就跟著吸了，尤其偏鄉地區，毒品還是很氾濫。也因此，像晨曦會這種透過宗教力量幫助戒毒的機構，讓人重新回到社會的機率比較高，我就是一個成功的例子。」

李還說，「自己原本待的那個戒毒村，其實還有其他的分村，這些年讓人成功戒除毒癮，甚至能回饋社會的人，大約100多個，其中能從戒毒到變成傳教人員，數字更少，大約百分之10，但政府的戒毒中心，幫助人民戒毒的成功率幾乎是0！因為很多人是出去後沒有工作又不被社會接納，幾乎每個都會再犯並被抓回勒戒中心，變成一個循環。」

李解釋，「政府希望快速減少吸毒人口，要讓數據好看，你只要能健康離開戒毒中心就算成功，但是真正的戒毒成功，是需要花很多時間、金錢、人力追蹤之後的狀況，但政府不可能為你一個人花這麼多資源。因此奉勸大家能找到自己堅守的信仰，才能有勇氣面對戒毒以及之後的每一天。」