遠離都市到台東「重新開始」　男毒癮發作破功

▲陳男搬到台東想重新開始，但仍難擋毒品誘惑，開車超速遭警方攔檢查獲。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

陳姓男子原本在外縣市工作，染上吸毒惡習，屢屢遭警方逮捕，為了戒除毒癮特別遠離都市塵囂，來到台東鄉下要重新開始，但上個月仍因毒癮發作向友人購買安非他命吸食，行經大麻里附近因超速遭警方攔下，在香菸盒內發現吸食器，陳男見事跡敗露，始向警方坦承吸食毒品，全案依毒品危害防制條例將男子移送法辦。

多良派出所所長杜信諭、陳造天、許原維等3人於日前中午12時許在所前執行交通稽查勤務時，發現陳男駕駛自小客超速故將其攔停盤查。警方以電腦M-Police行動載據查詢陳姓男子駕照時，發現陳男無照駕駛並且有多項毒品前科。

陳男眼神閃爍神色緊張的向警方表示，他已許久未碰毒品，並要求警方趕快開單，自己要準備回去工作。怪異行為引起警方好奇，警方經陳男同意搜索後，赫然在陳男香菸盒內發現使用過的安非他命吸食器。

陳男向警方坦承，原本想來台東好好工作，遠離都市塵囂及誘惑，但因月前毒癮發作才向人購買安非他命吸食。陳男表示非常後悔，希望未來能戒掉毒品，警方全案依毒品危害防制條例將陳男移送法辦。

大武分局提醒，吸食毒品往往很難戒掉，可從各報章雜誌看到許多前車之鑑，因為吸食毒品而毀掉自己的下半生，千萬不要因一時好奇而觸碰毒品，別讓毒品殘害你一生。