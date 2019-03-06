愛放空、老是想事情想到出神　3部超適合你的經典白日夢電影

▲艾蜜莉的異想世界女主角是白日夢經典角色。（圖／翻攝自Well Go電影看個夠粉絲團）

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等待影印機列印的時候會想事情想到出神，喜歡看著馬路上人來車往覺得放空很愉快...你也是愛做白日夢一族嗎？電影圈裡面也有很多愛做白日夢的經典角色，充分反映不甘寂寞的人生，盤點3部主角也愛做白日夢的經典電影，一起宣告愛做白日夢萬歲！

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▲上班太厭世？向班史提勒演活的白日夢冒險王看齊，展開實境冒險吧！（圖／福斯提供）

《白日夢冒險王Mitty》

班史提勒演活厭世上班族，一整天在公司發呆放空，卻從未真正經歷任何一次冒險過，最後為了完成工作，他決定豁出去，追到冰島、喜馬拉雅山只為找到關鍵攝影師，大量惡地美景穿插及好聽的音樂，絕對能讓愛做白日夢的你，看了心曠神怡。

《艾蜜莉的異想世界》

全片滿滿法式浪漫溢出來的經典法國電影，古靈精怪的艾蜜莉經常與自己對話，從小孤獨地遊走在現實與幻想之間，偶爾調皮地惡作劇，卻又會善良地幫助他人，經常放錯重點的個性又常常做出各種超乎常理的舉動，完全命中愛做白日夢的人心中的狂想。

▲別被FB和IG上的假象蒙蔽你的心，想想一直在你身邊的家人，珍惜你所擁有的吧！（圖／采昌國際多媒體提供）

《人生剩利組》

FB、IG上的好友動態總令人羨慕，為什麼我現在的成遠遠比不上他們？老是自怨自艾的中年大叔，幻想自己變身成富豪、好萊塢導演…等老同學的人生，這些情節相信非常貼近大家的內心小劇場，同樣也是班史提勒的黑色寫實作品，非常適合愛做白日夢的人省思。

喜歡做白日夢的你， 3/30（六）快揪好友、帶著寶貝寵物一起前往大直美堤河濱公園參加由ETtoday主辦的「2019好朋友野餐日」吧！當天不只會有聲林之王人氣七強見面會，更有萌寵市集、美容、健檢及好逛好買的質感手作創意市集等活動，還能盡情徜徉在春日陽光、草地、好音樂的絕美野餐情境中，放肆大做白日夢吧！

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