「做白日夢」是大腦太強的徵兆　研究表示：越愛神遊越聰明

文／厭世小羊



不知道有沒有酸酸和我一樣，平常很喜歡做白日夢？有時現實總是讓人很絕望，為了讓心情好一點，小羊常常會幻想一些很白癡的事情，像是睡一睡夢到樂透彩號碼，隔天立馬能中個好幾億，就能飛去環遊世界，或是突然有天發現自己是天選之人，能像哈利波特一樣，使用魔法等等的，做白日夢實在很開心呀～～

前陣子美國喬治亞理工學院的研究人員，進行了一個研究，他們邀請了112位參加者，參加者必須躺在核磁共振掃描機內，集中看著一個點5分鐘，來觀察大腦在這段時間裡，活動變化的數據。

研究後發現，參加者中容易做白日夢的人，處於「放空」狀態時，大腦更活躍，並且在創意和智力等測驗上，都有比較好的表現。



（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

反過來說，平常我們都以為愛做白日夢的人很懶惰，但其實愛做白日夢的人，更像是大腦太強，聰明的人執行過於簡單的任務時，就會開始走神，也就是工作期間還能邊幻想的人，其實他們更有創造性還有高效率，白日夢可說是種的能力！

有不少對世界有貢獻的科學家和藝術家，確實會從做白日夢中，來獲取一些重要靈感。例如佛洛伊德在研究藝術創作心理時，他表示所謂的創作心理，其實就是「幻想」這件事本身。這樣的幻想常會出現在梵谷所畫的自畫像中，當年梵谷沒有錢，請不起模特兒，只好對著鏡子，畫自己的自畫像，並且以一年畫四幅畫左右的頻率進行，自畫像也成為了他腦中的幻想，自身外化最生動的方式。

如果你和我一樣，有事沒事就會神遊，沉浸在自己的奇幻小宇宙裡，那很好！代表我們都是聰明人。



（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

也告訴各位大腦太強的聰明人一個好消息：《ETtoday新聞雲》將在3月30日在台北大直美堤河濱公園舉行「2019好朋友野餐日」，現場除了有最狂的聲林派對和首場台北見面會、邀請聲林之王七強選手熱力開唱以外，最可愛的萌寵市集，美容、健診、寵物商品食品也不能錯過，還有最有質感的手作市集，現場各式手作攤位等，歡迎帶你的毛小孩一起來野餐。

快來一起參加「2019好朋友野餐日」做場白日夢吧！我們3月30日不見不散～～

