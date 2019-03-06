被咬到就感染還穿很少？　網揭喪屍片主角逃命法則

▲《屍速列車》 登上台灣影史韓片票房冠軍寶座。（圖／車庫娛樂提供）

國際中心／綜合報導

喪屍片一直是很受歡迎的電影、遊戲及電視劇主題，像是美國恐怖電視影集「陰屍路」、電影「惡靈古堡系列」及南韓災難電影「屍速列車」等，推出後都有很好的票房及收視成績。不過你可曾想過，為什麼主角們明明知道被喪屍咬到就會被感染，卻還總是穿得那麼少？

就有日本網友「るか@ ruka_movie」在推特上好奇發文詢問，他表示，每次在看喪屍片的時候，都會覺得裡面的角色們為什麼穿這麼少，難道不會和卡通《小天使》裡的小蓮一樣，全身包緊緊的嗎？許多網友對這則PO文很有同感，就有人留言說，自己在看「屍速列車」的時候，很想對脫下西裝外套的大叔喊「快點穿上！」還有人表示「他們應該穿上盔甲之類的服裝，不然被咬的時候很危險！」

有其他網友出面解釋，指稱劇中主角之所以穿著較為輕便，可能是因為如果穿得太厚重，行動會變得不方便，移動的速度也跟著變慢，這樣反而更容易被喪屍攻擊；而且在大部分的喪屍片裡，喪屍都力大無窮，就算穿得再厚也還是會被咬破，因此還不如穿得輕便、少一點，更方便逃脫險境。