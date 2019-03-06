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南韓曝：北韓修復東倉里飛彈發射場　去年9月曾承諾永久廢棄

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▲▼南韓情報機構：北韓東倉里飛彈發射場有恢復跡象。（圖／翻攝自CSIS官方網站）

▲ 美國智庫CSIS衛星照證實，東倉里正進行修復工程。（圖／翻攝自CSIS官方網站）

國際中心／綜合報導

越南「川金二會」2月28日行程驟變，以未達任何協議的結果收場，雙方至今對無核化措施及解除經濟制裁的說法仍有出入。事隔僅幾天，南韓情報機構指出，北韓此前承諾廢棄的東倉里西海衛星發射基地有恢復運轉的跡象；一處已拆除設施中的頂棚及門扇正進行修復工程。

根據《韓聯社》報導，南韓國會情報委員會委員5日與國家情報院舉行座談後召開記者會表示，北韓寧邊核園區的核子反應爐目前停止運轉，2018年5月大舉爆破的豐溪里核試場也沒有異狀，但東倉里發射場卻有復工的跡象。國情院推測，北韓此舉是為了擴大日後廢除該基地時的對外宣傳效果，但也不能排除修復後用其發射飛彈的可能性。

東倉里導彈發射場位於平安北道鐵山郡，在此發射的長程飛彈射程可達美國本土。南韓總統文在寅去年9月前往平壤，與北韓領導人金正恩舉行峰會，會後簽署《平壤共同宣言》。文在寅隨後宣布，北韓已經承諾在相關國家專家的見證下，永久廢棄東倉里導彈發動機試驗場和發射架。

另一方面，對於宣告破局的河內峰會，國情院表示，美國及北韓未達成共識的關鍵是雙方對解除經濟制裁出現意見分歧；前者要求全面棄核，後者則希望分階段進行。

國情院更指出，南韓與美國對北韓核設施所掌握的情報相當一致；川普在28日記者會後提到的「鮮為人知的核設施」即位於分江（분강）地區的地下濃縮鈾（HEU）工廠，南韓及美國軍情機構皆握有詳細資訊，正密切進行監視。

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關鍵字：東倉里,金正恩,川金二會,日韓要聞

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