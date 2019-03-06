川金二會決裂！南韓急派北核議題協商代表訪美　促重啟對話

▲ 畢根2月於南韓與李度勳會面。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

2月底於越南登場的世紀核談判「川金二會」宣告破局，震驚全球。為商討後續措施，長期扮演北韓及美國中間人角色的南韓派出外交部朝鮮半島和平交涉本部長、北韓核武議題協商首席代表李度勳，於美東時間5日到訪華盛頓DC。他表示，「現在最重要的是美國與北韓盡早會面，持續展開對話進程。」

李度勳5日在華盛頓杜勒斯國際機場向記者透露，「將了解美國如何看待河內峰會的結果，以及未來將如何發展。」他將在美國停留至7日，與國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）等政府人士會面，商討川金二會決裂的對策。

《韓聯社》指出，北韓及美國在峰會中陷入未達任何協議的局面，李度勳訪美期間將聚焦於促成雙方持續對話，擔任兩國間的牽線人，「當務之急是聽聽美國的說法，並在過程中討論與南韓深化合作、能夠突破現狀的方案。」

另一方面，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4日表示，希望在未來數周內派出協商團隊到平壤，持續與北韓對話，「儘管還未做出承諾，但我希望我們會恢復談判，並在未來幾周內籌組一個團隊，前往平壤。我將持續努力尋求那些我們擁有共同利益的領域。」針對美國協商團隊是否能夠成行，李度勳則表示不知情。

據傳有「鷹派中的鷹派」之稱的白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）在峰會破裂後，態度更加強硬。李度勳表示，為維持南北韓經濟合作、避免南韓與美國不同步的狀況，將與美方確認相互合作的立場。就北韓及美國是否對協議有重大歧見的提問，李度勳表示，目前還有待觀察。

此外，當被問及美國是否要求北韓放棄更多核設施，他表示，「目前還不能斷定。現在北韓和美國都需要一點思考的時間，我方不應擅自評論。」