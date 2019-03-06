籌2.7億交保！日產前老董高恩「身穿工人服」步出東京看守所

▲高恩在多名看守所工作人員包圍下步出東京看守所。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

日產汽車前董事長高恩（Carlos Ghosn）2018年因先後被控違反《金融商品交易法》與公司法背信罪遭到逮捕，高恩的律師雖然先前曾兩度提出保釋申請，但都被法院駁回，直到2019年2月28日第三度提出保釋申請才獲得東京地方法院批准，保釋金為10億日幣（約台幣2.75億元）。據了解，高恩已在6日下午成功交保，離開東京看守所。

根據《每日新聞》報導，睽違108日，高恩終於在6日上午成功交保踏出東京看守所大門。從現場媒體所拍攝的照片可以看到，高恩身穿施工人員作業服，同時戴上口罩、帽子，似乎是想要掩人耳目，但一襲突兀的裝扮反而更吸引現場媒體焦點。高恩交保後，在10名看守所員工的重重包圍下，經由玄關搭上小客車離開。

事實上，東京地方法院5日就已經以無滅證與逃亡疑慮為由，批准高恩第三次的保釋申請，日媒也曾預估，高恩家屬會在5日晚間赴東京看守所交保，沒想到直到6日下午，高恩才成功籌得10億日幣，完成交保，另一方面，高恩至今仍堅決否認犯行。

高恩11月被踢爆，在另一名董事凱利的協助下，長年低報自身薪資，涉嫌挪用公款，遭到Nissan內部蒐證舉報。據悉，兩人在2010年至2014年，在有價證券報告書上僅登記了約49.8億日幣的薪資所得，然而事實上，Carlos Ghosn的年所得高達99.9億日幣，等於短報了超過一半的金額。

此外，高恩因被捕《金融商品交易法》後，家屬一心期盼著可以在2018年底交保，沒想到檢方隨即在拘留期滿後，加控高恩背信等罪名，繼續延押，讓高恩的女兒氣得向媒體表示，父親並非恐怖份子，在看守所內的待遇十分不堪，連在寒冷的冬天想要要條毯子都被拒絕，一個月內更是爆瘦了9公斤。