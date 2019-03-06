苗栗為恭醫院遭控未妥善隔離A型流感　衛生局：防疫措施合格

▲民眾爆料指出，醫院病床距離太近，未有妥善處理，擔心隔壁患有Ａ流病患，傳染給別人。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市為恭醫院被民眾上網爆料，指稱在醫院照顧家人時，遭隔壁病床傳染A型流感，質疑院方未做好防疫隔離，因未宣導導致3人房中4人被感染；苗栗縣政府衛生局獲報前往稽查，確認醫院於流感防疫措施皆合格，但後續仍會不定期抽查。

上網爆料的女子在臉書社團「爆料公社」貼文指出，為恭醫院病房內與隔壁床距離只有15至30公分，而鄰床患者確診為A型流感，但院方沒有確實做好「呼吸道隔離」，也未提醒左右兩床病人做好防範措施，導致一間3床病房內，連同患者及照顧者，有4人遭感染A型流感。

為恭醫院副院長沈建業解釋，這間病房內有3床患者，確實有2床相鄰的病患和看護共4人確診為A型流感，但2名患者分別為肺炎和氣胸，並非因為流感而住院；醫院的病患，疾病傳染率本來就比外面高出很多，因此平常都依照疾管局規定，要求護理人員、提醒院內人士「勤洗手、戴口罩」，至於病床與病床之間的距離，也依規定相隔1公尺以上，可能是看護挪動病房內的躺椅，才會造成「比較擠」的情況。

衛生局疾管科長陳淑珠指出，目前仍是流感流行期，苗栗縣有20餘名流感重症，但沒有死亡案例；從網路得知為恭醫院同一間病房有4名流感患者，立即前往稽查，經初步查核，確認醫院在流感季節期間的防疫措施都是「合格」，但未來仍將不定期進行抽查。