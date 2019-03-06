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影片還原！黃昭順拍桌怒嗆7次「混怒」　蘇貞昌秒回3個字轉身閃人

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政治中心／綜合報導

行政院版「同婚專法」草案5日在立法院逕付二讀。國民黨立委黃昭順不滿表決結果，要求行政院長蘇貞昌上台答詢，拍桌怒罵7次，「我們很混怒」，還嗆蘇貞「不答詢可以回去」，結果蘇貞昌秒回「好謝謝」，便回到座位上。

黃昭順不滿表決結果，拍桌怒嗆蘇貞昌，「700多萬人民的投票，就這樣幾分鐘把他否決掉，你沒有『混怒』嗎？我們很『混怒』！」

蘇貞昌回應黃昭順，這是你們立法院的職權行使，我尊重立法院，但黃昭順完全沒有讓蘇貞昌有空間說話，不斷質問「你沒有『混怒』嗎？」，更拍桌表示「我們很『混怒』！」

蘇貞昌覺得黃昭順情緒有點激動，要她「calm down,calm down」，黃昭順轉移話題說，「你剛剛要陳怡潔委員不要講英文嗎？你現在講什麼calm down？」

蘇貞昌解釋，沒有叫她不要講英文，「我是說同一種語言不能溝通的話，需要用英文」，黃昭順又說，「你不要跟我耍嘴皮」，蘇貞昌無奈說，「我來答詢啊！是妳請我上來答詢」，黃昭順則說，「你不答詢可以回去」，蘇貞昌立刻回「好，謝謝」就轉身回到座位上。

 

黃昭順似乎沒料到蘇貞昌會直接走人，待質詢時間結束，黃昭順追到蘇貞昌座位繼續爭執，並把背面寫有「程序正義」的字牌放在對方桌上；而蘇全程微笑不回應，只顧著翻看手邊的文件資料，雙方火藥味濃厚。

這段質詢影片在網路上曝光後引起討論，台北市議員「呱吉」邱威傑在臉書表示，「這些邏輯不通的質詢讓人為部分台灣民意代表的水平感到失望」，還說下重話，「你甚至不想跟這種人站在同一個舞台上講話」。

批踢踢上也掀起熱烈討論，「kmt正常發揮」、「黃昭順這種低能還要出現在國會多久啊」、「蘇真的沒在怕的。超狂」、「這水準也能當立委？」、「看阿姨崩潰好舒壓喔」、「是我也不理她，浪費時間」。

網友也讚蘇貞昌的回應很帥氣，「蘇光頭真的超讚」、「蘇有點強」、「蘇貞昌根本不想配合他演戲」、「蘇貞昌屌打賴神」、「蘇貞昌這攻防真的邏輯不錯」。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：蘇貞昌,黃昭順,立法院

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