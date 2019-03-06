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黃昭順質詢拍桌罵「混怒」　呱吉嗆：邏輯不通、不能再輸給這些白癡

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政治中心／綜合報導

國民黨立委黃昭順質詢政院長蘇貞昌拍桌怒嗆「我們很『混怒』」，影片曝光後在網路上引起討論。對此，台北市議員「呱吉」邱威傑在臉書上感嘆，「邏輯不通的質詢讓人到失望」，更強調，「我們不能再輸給這些白癡」。

行政院版「同婚專法」草案，民進黨團5日以表決優勢在10時25分逕付二讀，國民黨立委黃昭順質詢手持「程序正義，大家服氣」字牌，痛批民進黨連討論時間都沒有，就把全案強行逕付二讀。

黃昭順不滿表決結果，拍桌怒嗆蘇貞昌，「700多萬人民的投票，就這樣幾分鐘把他否決掉，你沒有『混怒』嗎？我們很『混怒』！」

蘇貞昌回應黃昭順，這是你們立法院的職權行使，我尊重立法院，但黃昭順完全沒有讓蘇貞昌有空間說話，不斷質問「你沒有『混怒』嗎？」，更拍桌表示「我們很『混怒』！」

蘇貞昌覺得黃昭順情緒有點激動，要她「calm down,calm down」，黃昭順轉移話題說，「你剛剛要陳怡潔委員不要講英文嗎？你現在講什麼calm down？」

▲▼黃昭順質詢蘇貞昌。（圖／翻攝東森新聞）

▲黃昭順質詢蘇貞昌。（圖／翻攝東森新聞）

蘇貞昌解釋，沒有叫她不要講英文，「我是說同一種語言不能溝通的話，需要用英文」，黃昭順又說，「你不要跟我耍嘴皮」，蘇貞昌無奈說，「我來答詢啊！是妳請我上來答詢」，黃昭順則說，「你不答詢可以回去」，蘇貞昌立刻回「好，謝謝」就轉身回到座位上。

▲▼柯文哲出席臺北市議會第13屆議員就職餐會,邱威傑呱吉。（圖／記者季相儒攝）

▲邱威傑。（資料照／記者季相儒攝）

對於黃昭順的質詢表現，呱吉表示，立法院的表決拿來質疑行政院長，依照公投結果立法被說不尊重民意，「這些邏輯不通的質詢讓人為部分台灣民意代表的水平感到失望，你甚至不想跟這種人站在同一個舞台上講話。」

呱吉強調，「我們不能再輸給這些白癡」，有能力的人不要再只想著自己，想著自己乾乾淨淨漂漂亮亮，或者在自己的小圈圈裡黨同伐異，「先一起推翻這個令人混怒的時代再說。」

最後，呱吉以蘇貞昌轉身下台的回應「好，謝謝」暗諷這段質詢過程讓他覺得很失望。

▲▼呱吉批評黃昭順質詢邏輯不通。（圖／翻攝呱吉臉書）

▲呱吉批評黃昭順質詢邏輯不通。（圖／翻攝呱吉臉書）

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關鍵字：黃昭順,蘇貞昌,呱吉,邱威傑

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