「馬英九們」遭爆明挺朱立倫、暗拱韓國瑜　他曝：韓國瑜不會畏戰

▲朱立倫南下高雄拜訪韓國瑜。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者葉國吏／綜合報導

國民黨內總統初選機制定案「七三制」，黨主席吳敦義是否參選2020總統大選備受關注。吳敦義5日接受媒體專訪終於認了，「保留萬分之一的機會」參選2020總統，但也強調「成功不必在我」。另外有媒體報導國民黨內的「馬英九們」正在尋求共識「明挺朱立倫、暗挺韓國瑜」。

目前，國民黨內表態參選的人有前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、前立法院長王金平，而吳敦義是否參選一直受到矚目。吳敦義表示，黨內有很多優秀人才，若是其中有一位勝選機會很高，「那我為什麼要去參選呢」？媒體追問是否成功不必在我，吳敦義強調，這不是絕對，但是卻是通則，「光明磊落贏得勝選，就是唯一目標，為何一定要是我 」。

▲國民黨太陽左起馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

根據《周刊王》報導，國民黨立委透露，中常會日前雖然敲定初選辦法，彈如果韓國瑜聲勢持續延燒，而且民調比通過黨內初選的總統參選人還高，相信還是會緊急徵召韓國瑜應戰。「徵召是黨內大老們，正在積極尋求的可能共識。」

根據了解，近期黨大老包括馬英九、連戰、吳伯雄等，都接到基層敦請，要求他們出面邀請馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義坐下商談，針對「二階初選」、「徵召」等議題交換意見，全力鞏固藍營向心力。

不過有一位與韓國瑜私交深厚的藍營人士透露，韓國瑜對於選總統只能完全被動，因為他才剛選上高雄市長。不過韓國瑜如果選前臨時接獲徵召，他也不會畏戰。