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妙天爆妙禪「與女信徒有問題」　Seafood懺悔錄音檔曝光

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圖、文／鏡週刊

「感恩師父！讚嘆師父！」擁有廣大信徒的佛教如來宗創辦人妙禪頻傳爭議，各方起底爆料不斷，但妙禪崛起經過，始終蒙著神祕面紗，與妙禪同為佛教宗師，有著師徒關係的妙天接受本刊訪問，首度揭露他與徒弟妙禪近30年的恩怨情仇，以及妙禪不為人知的過去。

妙天說，他反對妙禪自稱成佛，更痛批他接受信眾供養、坐名車、弟子跪拜等言行。妙天大爆妙禪曾違反戒律，與女信徒出問題，還被兒子拿菜刀追殺、身心出狀況住院，都是靠他出手相救才解圍。

▲▼妙天與徒弟妙禪切割，指妙禪是三腳貓功夫，只學到皮毛。（圖／鏡週刊提供）

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▲妙天與徒弟妙禪切割，指妙禪是三腳貓功夫，只學到皮毛。（圖／鏡週刊提供，下同）

妙天告訴本刊，妙禪只是三腳貓功夫，沒學到他的精髓，嘴巴講感恩師父、讚嘆師父，他現在有沒有感恩他的師父？更力勸妙禪回到師門好好修行。

佛教如來宗創辦人妙禪話題不斷，卻仍吸引不少名人及各領域的菁英成為信眾；由信徒經營的臉書佛教如來宗粉絲專頁，日前披露妙禪身穿一襲名貴風衣，由數百名紫衣信徒雙手合十跪拜目迎他出席法會，爭議的行徑再度引發熱議。

▲▼妙天與徒弟妙禪切割，指妙禪是三腳貓功夫，只學到皮毛。（圖／鏡週刊提供）

▲妙天原本視妙禪為心腹，並帶他在身邊學法多年，2人最後決裂，妙禪自立門號出走。

不只接受信眾頂禮膜拜，佛教如來宗的官網，更不時有信徒分享入門之後跟隨妙禪修行見證的神蹟，這些行徑看在妙禪的師父妙天禪師眼中，卻顯得格外諷刺。

▲▼妙天與徒弟妙禪切割，指妙禪是三腳貓功夫，只學到皮毛。（圖／鏡週刊提供）

▲妙禪曾拜妙天為師，但妙天不只大爆徒弟愛搞排場，還違反戒律，與女信徒出問題。

由於妙禪被信徒供養名車事件惹議，妙天所屬的釋迦牟尼佛救世基金會在官網張貼「劉錦隆（妙禪）感恩懺悔錄影片節錄（5分鐘）」、「劉錦隆（妙禪）感恩懺悔錄全文」、「劉錦隆（妙禪）感恩懺悔全程錄音」，撇清關係。

根據妙天官網中的《劉錦隆（妙禪）於本門修行之具體事實大事記》指出，劉錦隆（自稱妙禪），曾跟隨妙天禪師修行約15年，在2004年第二度背叛師門，違反禪宗戒律。

妙禪在錄音中表示脫離妙天後身體發生變化，一度瀕死，妙禪還描述自己非常害怕。「因為當時在那樣環境實在是太恐慌了，我眼睛都沒有閉著，一直看著師父，其實師父的法身親自到地獄去把我帶出來，我自己清清楚楚。」 

本刊2月27日訪問本名黃明亮的妙天，他對二度出走的弟子妙禪頻因爭議登新聞版面，首度公開指責妙禪心態偏差，急著想當師父才會連連做錯。本刊透過妙禪官網所提供的電子郵件，詢問有關妙天質疑妙禪的相關問題，但至截稿前仍未獲回應。


更多鏡週刊報導
【妙天訓妙禪2】犯戒律當面勸　妙天爆妙禪與女信眾有問題
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關鍵字：鏡週刊,妙天,妙禪

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