白冰冰前男友成惡鄰！餐飲大亨霸占208坪頂樓30年　竊水偷電還潑糞

圖、文／鏡週刊

自稱是女星白冰冰前男友的前高雄市西餐公會理事長戴崇慶，日前才因購屋糾紛拿榔頭砸毀房仲店面，如今又被大樓住戶群起投訴，指控他霸占商辦大樓頂樓搭蓋違建，長期竊取大樓水電供私用，還變本加厲當包租公，管委會多次勸阻，引發戴崇慶不滿，不但搗毀監視器、數度潑糞、在住戶門前貼凶宅，甚至涉嫌找人毆打管理員，住戶忍無可忍，已對他提出毀損、竊水、竊電等多項告訴。

▲戴崇慶遭住戶群起控訴，沒有產權卻長期霸占頂樓，只要有人檢舉，他就會對其報復。（圖／鏡週刊提供，下同）

3月1日下午5時許，高雄市消防隊自中山路上的日榮大樓13樓頂鐵皮屋，抬出一位穿著白T恤、短褲，表情痛苦的阿伯，阿伯的妻子告訴救護人員，因為他澆花時不慎滑倒，之後一直下不了床，不得已只好送醫救治。

這位傷者來頭不小，原來他是前高雄市西餐公會理事長，也自稱曾是女星白冰冰的前男友戴崇慶。今年77歲的他霸住在屋頂的鐵皮屋，整層總面積達208坪全都被他霸占使用，其他住戶根本不能上去，為此引發諸多糾紛。

▲3月1日下午5時許，戴崇慶疑似因為澆花時不慎滑倒，受傷送醫。

說到戴崇慶，高雄市40歲以上的黑白兩道兄弟幾乎都認得他，因為他早年租下日榮大樓的12樓，開了赫赫有名的「雲河西餐廳」，當時餐廳裝潢的富麗堂皇，可以喝酒跳舞，又有明星駐唱，生意鼎盛時期，戴崇慶更是當選高雄市西餐公會理事長，掌握絕大部分餐飲娛樂資源，可謂當時南部餐飲大亨。

大樓住戶向本刊投訴，戴崇慶雖是名人，但卻是鄰居眼中的惡鄰，因為他不但占用大樓頂樓的公共空間當自家使用，還竊用大樓水電，管委會向他抗議，他不但不收斂，還多次騷擾住戶，成為全樓公敵。

本刊數度撥打戴崇慶手機沒有人接聽，記者留言請戴先生回應，到截稿為止，本人並未回覆。本刊試撥戴家中電話，其妻接聽，戴妻回應，戴崇慶近日因為感冒住院，對於管委會指控戴住13樓鐵皮屋並沒有產權，戴妻坦承確有此事，但對於偷接大樓公用水電一事，戴妻表示，他們有承租7樓之1，目前用的是承租的水電，沒有偷接；至於戴數度搗毀監視器和貼住戶凶宅標語，戴妻表示，丈夫比較暴力，對於處理事情，比較極端，另外，是曾有找人毆打管理員，則叫記者自己去問戴崇慶，她不於置評。

▲戴崇慶長期霸占頂樓。

台灣已是法治社會，不論戴崇慶過往再風光，違法行徑也是社會所難容，司法機關應儘速審理相關案件，給予應有的刑罰，不能讓無視法令的惡霸惡鄰繼續殘害無辜民眾。

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