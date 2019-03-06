韓國瑜又請假！他踢爆高雄選出「一直玩市長」　行程懶人包曝光

▲踢爆韓國瑜又請假！搭高鐵到台北。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／高雄報導

國民黨高雄市長韓國瑜剛結束星馬出訪行程，神隱數日後，現身宣布月底將再出訪對岸，未料上班2天，5日夜宿運將家又請假，遭基進黨發言人陳柏惟發「協尋公告」踢爆6日又請假一天，痛罵高雄人選出一直玩市長！「打馬漢將粉絲團」甚至做出「韓國瑜近日行程」懶人包，酸韓是史上最爽的市長。

韓國瑜2月28日回台即未公開露面，取消了3天行程，公開行程改由副市長代表，觀光局長潘恆旭本來安排他和知名主持人白嘉莉見面，也通通腰斬。潘說，韓國瑜到星馬行程很緊湊，大家希望他多休息，所以取消一些行程；未料，請假3天後，4日韓現身市府兩岸小組的首次會議，隨即宣布將在3月22日至3月28日出訪港澳、深圳、廈門。

▲陳柏惟狂酸韓國瑜又請假：要回來是府上班沒？。（圖／翻攝陳柏惟臉書）



▲韓國瑜北上招商，出席工商協進會第25屆第四次理監會議。（圖／記者葉南州攝）



陳柏惟6日下午3時許發文「協尋市長，你要回來市府上班沒？」公布一張系統公告訊息，指韓國瑜又請假一天，請假期間職務由副市長葉匡時代理；他痛批「4年前以為連勝文很扯，結果高雄真的選出一直玩市長啊」、「為什麼連在台北都會看到你」、「來喬黨初選還是國共論壇」，最後還提醒「慣老闆」們，這個「業務」的經歷只有吃軟飯啊！

綠黨桃園市議員王浩宇5日就曾透過臉書轉發新聞，酸韓國瑜「回來再請假休息，然後再出國…」接著爆料韓在北農時365天有300天都在喝酒，引發爭議。沒想到6日韓國瑜再度請假，他也痛批「某市長今天又請整天假，到底有沒有在上班？」

「打馬悍將粉絲團」也為此製作了韓國瑜近日行程懶人包，狂酸「韓國瑜真的是史上最爽的市長」，不是喝酒就是請假、休假、輔選、出國。圖表中顯示，自2月17日起18天裡，市長只上班5天，其中有3天請假，5天出國，1天輔選，3天休假，還有1天是喝酒。