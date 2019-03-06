王金平、張亞中密談半小時　大談「五項建議」

▲前立法院長王金平（右），昨下午會見先前也表態投入黨內初選的台大政治系教授、孫文學校校長張亞中。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者蔡浩祥／台北報導

前立法院長王金平7日正式召開記者會，宣布參選總統。昨（5日）下午會見先前也表態投入黨內初選的台大政治系教授、孫文學校校長張亞中，兩人密談約半小時，張對王提出五項建議。被問及雙方是否合作，王金平會後表示，僅是一般交換意見，未談及合作不合作的問題。

張亞中的五項建議，包括未來國民黨若取得國會多數，應恢復立委席次至200席。另外，黨內初選方面，他認為必須舉行辯論會，並由公正第三方，協助國民黨重新檢視人頭黨員；而黨內「太陽」，也必須對「和平協議」提出看法，重新建構國民黨文化與歷史認同。

會後，張亞中表示，王金平針對恢復立委席次表達認同；但人頭黨員及兩岸論述議題，王則認為，現階段並非談論的時機。

張亞中說，他預計拜會前新北市長朱立倫、黨主席吳敦義，就黨內核心問題進行交流，期盼國民黨做到真民調、真黨員投票、真辯論，才能產生真正的太陽。

王金平坦言，他十分肯定張亞中對兩岸關係的看法，必須和平、穩定。至於兩人是否有進一步合作可能。

被問及是否可能合作，王金平強調，「沒有什麼合作不合作，要合作就合作，讓國民黨真正好，改革好，未來有機會重新執政，好好就憲法等問題，大家再做一番改革」。