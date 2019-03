柯文哲公然竊電？網友翻公告洗刷冤情　意外引發「英文程度」大戰

▲台北市長柯文哲在以色列機場席地充電。(圖/取自柯文哲臉書)

台北市長柯文哲日前在臉書分享訪問以色列心得,還放上了一張在國外機場席地而坐充電的照片,引發熱烈討論。雖然有網友認為這樣的舉動很親民,卻也有部分網友認為柯文哲這樣的行為是「公然竊電」。就有網友找出了本-古里安國際機場(Ben-Gurion Airport)網頁的介紹公告,替柯文哲洗刷冤情,卻又意外引發了「英文程度」大戰。

在PTT上有網友找出柯文哲搭飛機的本-古里安國際機場的第三航廈網頁介紹公告。網友指出,Ben gurion第三航廈旅客大廳的任何充電插座皆可充電(Cellular phones, portable computers and tablets can be charged at the charging points in all passenger halls at ben Gurion Airport.)。

但是網頁上面寫的是「charging points」也就是充電站而不是socket(插座),這樣的翻譯問題,就有反對派的網友對此踢館表示,「Charging point不是插座好嗎,插座是socket,網站寫的是charging point那應該是機場設的」、「原來Charging point in All hall翻譯成在航廈所有插座」、「google charging point」、「"at the charing point" 柯市長那個是"charging point"?」、「google charging point 也是一樣的,不要再硬凹了,英文沒有很難。」。

但是也有網友認為柯文哲本來就可以使用柱子上的插座充電,「柯黑看不懂英文啦」、「機場那邊我看沒有標示,理論上應該就是給大家用」、「charging point包含所以可供充電的設施」、「網頁是說任何充電站(點)point而不是說插座socket但是既然都提供充電了,柯只是選了一個low一點的插座,哈哈」、「charging point是指專門給充電的,插座就不一定只能充電,但是用插座又怎樣?有的插座都有USB了」。